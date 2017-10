Erin: George Harrison, All Things Must Pass, Apple

Tom: Deepchord, Campfire EP, Soma

Sid: Stars, Fluorescent Light, Last Gang

Ryan: Kirlian Camera, Sky Collapse, Dependant

Nickie: The Breeders, Last Splash, Elektra

Chris: Various Artists, The Sweet Hereafter – Original Motion Picture Soundtrack, Virgin Records

