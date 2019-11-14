THE [LOFT] OFFICE LIST
POSTED:: November 14, 2019
FILED UNDER::
The [Loft] Office List
FILED UNDER:: The [Loft] Office List
BY NATURE OF OUR JOBS, THE WMSE STAFF IS CONSTANTLY SURROUNDED BY MUSIC. WE THOUGHT YOU MIGHT LIKE TO KNOW WHAT WE’RE CURRENTLY LISTENING TO.
ERIN: TEEBS, ANNICA, BRAINFEEDER
LISTEN
TOM: GARY NUMAN + TUBEWAY ARMY, REPLICAS (FIRST RECORDINGS), BEGGARS BANQUET
LISTEN
SID: LIFE, A PICTURE OF GOOD HEALTH, PIAS
LISTEN
RYAN: MORIS BLAK, THE IRREGULARITY OF BEING, NEGATIVE GAIN
LISTEN
JEFF: GANG STARR, ONE OF THE BEST YET, GANG STARR ENTERPRISES LLC
LISTEN