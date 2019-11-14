THE [LOFT] OFFICE LIST

POSTED:: November 14, 2019

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BY NATURE OF OUR JOBS, THE WMSE STAFF IS CONSTANTLY SURROUNDED BY MUSIC. WE THOUGHT YOU MIGHT LIKE TO KNOW WHAT WE’RE CURRENTLY LISTENING TO.

ERIN: TEEBS, ANNICA, BRAINFEEDER
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TOM: GARY NUMAN + TUBEWAY ARMY, REPLICAS (FIRST RECORDINGS), BEGGARS BANQUET
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SID: LIFE, A PICTURE OF GOOD HEALTH, PIAS
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RYAN: MORIS BLAK, THE IRREGULARITY OF BEING, NEGATIVE GAIN
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JEFF: GANG STARR, ONE OF THE BEST YET, GANG STARR ENTERPRISES LLC
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POSTED BY:: Erin Wolf

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