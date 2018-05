Out This Week: April 30, 2018 POSTED :: April 30, 2018 FILED UNDER :: Out This Week

Aquaserge, Deja Vous, Crammed

Cut Worms, Hollow Ground, Jagjaguwar

Eternal Summers, Every Day It Feels Like I’m Dying…, Nevado

Forth Wanderers, s/t, Sub Pop

Half Waif, Lavender, Cascine

Low Cut Connie, Dirty Pictures (Part 2), Contender

Liz Brasher, Outcast [EP], Fat Possum

Ry Cooder, The Prodigal Son, Fantasy

Speedy Ortiz, Twerp Verse, Carpark

Yonatan Gat, Universalists, Joyful Noise