WEEKLY TOP AIRPLAY: JANUARY 15, 2019
POSTED:: January 15, 2019
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Top Airplay
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WMSE’S PROGRAM HOSTS CONSTANTLY SEARCH THROUGH THE LATEST RELEASES, AND FEATURE THE BEST IN ALL GENRES ON THEIR WEEKLY SHOWS. AT WMSE, THERE IS NO PROGRAM DIRECTOR CREATING DAILY PLAYLISTS, SO WHAT YOU HEAR IS A REFLECTION OF THE KNOWLEDGE, INTERESTS, AND PERSONALITIES OF OUR DEDICATED ON-AIR STAFF.
THE ALBUMS ON THE WEEKLY TOP AIRPLAY LIST REFLECT THE DIVERSE INTERESTS OF OUR STAFF, AND THE RANGE OF WHAT IS CONSIDERED “ALTERNATIVE”. AS A QUICK GENRE GUIDE: TOP 30 = MOSTLY POP AND ROCK AND SOME CROSSOVER GENRES LIKE ELECTRONIC, SOUL, HIP HOP AND WORLD, ADDS = TOP BRAND NEW RELEASES FOR THE WEEK, ELECTRONIC = ELECTRONIC, WORLD = WORLD, JAZZ = JAZZ (PRETTY EASY TO FIGURE OUT, RIGHT?). WMSE REPORTS THESE CHARTS EACH WEEK TO NACC, ALONGSIDE HUNDREDS OF OTHER STATIONS. THE NORTH AMERICAN COLLEGE AND COMMUNITY CHART TABULATES WEEKLY AIRPLAY FROM COLLEGE AND NON-COMMERCIAL RADIO STATIONS IN THE UNITED STATES AND CANADA. BLUES IS REPORTED AND UPDATED MONTHLY, SO CHECK BACK EVERY FOUR WEEKS FOR THE LATEST NEWS ON THOSE BLUES.
TAKE A LOOK THROUGH THE PAST WEEKS’ LISTS AND NOTICE JUST HOW MUCH THINGS CHANGE WEEK TO WEEK HERE AT WMSE. YOU’LL NEVER HEAR US GET VERY STAGNANT.EACH WEEK, WMSE’S MUSIC DIRECTOR, ERIN MAKES THOSE CHARTS AVAILABLE TO YOU, OUR LISTENERS. TAKE A LOOK AT WHAT OUR DJ’S ARE EXCITED ABOUT THESE DAYS IN SIX DIFFERENT CATEGORIES, AND GET A SENSE OF WHAT YOU’LL BE HEARING WHEN YOU TUNE IN TO WMSE…FOR NOW.
LISTINGS PRINTED AS: ARTIST, TITLE, LABEL
* = LOCAL
DATE REPORTED: 1/15/19
TOP 30
1. BOB DYLAN, MORE BLOOD, MORE TRACKS: THE BOOTLEG SERIES VOL. 14, COLUMBIA
2. JEFF TWEEDY, WARM, DBPM
3. ZACH PIETRINI, DENVER SESSIONS – B-SIDES [EP], SELF-RELEASED
4. THE FLESH EATERS, I USED TO BE PRETTY, YEP ROC
5. ABBY JEANNE, MUSIC BOX DANCER, ADVANCED BEGINNER*
6. MOONFACE, THIS ONE’S FOR THE DANCER AND THIS ONE’S FOR THE DANCER’S BOUQUET, JAGJAGUWAR
7. MARIELLE ALLSCHWANG, NIGHT GATHERING: A RITUAL IN FOUR ACTS, SELF-RELEASED*
8. DEAN WAREHAM AND CHEVAL SOMBRE, S/T, DOUBLE FEATURE
9. THOM YORKE, SUSPIRIA, XL
10. BRONCHO, BAD BEHAVIOR, PARK THE VAN
11. TRAPPER SCHOEPP, PRIMETIME ILLUSION, XTRA MILE*
12. NEGATIVE/POSITIVE, KICK ME IN BOTH OF MY SHINS AT THE SAME TIME [EP], SELF-RELEASED*
13. NENEH CHERRY, BROKEN POLITICS, SMALLTOWN SUPERSOUND
14. DEERHUNTER, WHY HASN’T EVERYTHING ALREADY DISAPPEARED, 4AD
15. MARIANNE FAITHFULL, NEGATIVE CAPABILITY, PANTA REI
16. JON SPENCER, SPENCER SINGS THE HITS!, IN THE RED
17. BEACH STATIC, GAMES [EP], SELF-RELEASED*
18. TOMORROWS TULIPS, HARNESSED TO FLESH, BURGER
19. PETER BJORN AND JOHN, DARKER DAYS, INGRID
20. CHARLEY CROCKETT, LIL’ GL’S BLUE BONANZA, THIRTY TIGERS
21. APHEX TWIN, COLLAPSE [EP], WARP
22. CHRISTINE AND THE QUEENS, CHRIS, CAPITOL
23. SATAN’S SATYRS, THE LUCKY ONES, RIDING EASY
24. BEAK, >>>, TEMPORARY RESIDENCE
25. DANI BELL AND THE TARANTIST, WIDE EYED, FAT BEATS
26. TY SEGALL, FUDGE SANDWICH, IN THE RED
27. DEATH VALLEY GIRLS, DARKNESS RAINS, SUICIDE SQUEEZE
28. PILL, SOFT HELL, MEXICAN SUMMER
29. TALLIES, S/T, KANINE
30. THE CHORDAES, WHAT WE BREATHE IN, RIVERINE
ADDS
1. ANGELO DE AUGUSTINE, TOMB, ASTHMATIC KITTY
2. BUKE AND GASE, SCHOLARS, BRASSLAND
3. GRANDADDY, “BISON ON THE PLAINS” [SINGLE], 30TH CENTURY
4. LOST UNDER HEAVEN, LOVE HATES WHAT YOU BECOME, MUTE
5. NIGHT BEATS, MYTH OF A MAN, HEAVENLY
6. PEDRO THE LION, PHOENIX, POLYVINYL
7. PRAISES, IN THIS YEAR: TEN OF SWORDS, HAND DRAWN DRACULA
8. ROYAL TRUX, “WHITE STUFF” [SINGLE], FAT POSSUM
9. TALLIES, S/T, KANINE
10. TERRY OHMS, TERRYFORMA, CORNELIUS CHAPEL
HIP HOP
1. CHANCE THE RAPPER, FOUR NEW SONGS, SELF-RELEASED
2. DEM ATLAS, BAD ACTRESS, RHYMESAYERS
3. ANDERSON .PAAK, OXNARD, AFTERMATH/ 12 TONE
4. PLAYBOI CARTI, DIE LIT, INTERSCOPE
5. XXXTENTACION, MEMBERS ONLY, VOL. 3, BAD VIBES FOREVER
6. CHRIS MATIC, “CALORIES” [SINGLE], SELF-RELEASED
7. TERMANOLOGY, BAD DECISIONS, ST
8. TRAVIS SCOTT, ASTROWORLD, EPIC
9. ANIME, ONEPOINTFIVE, REPUBLIC
10. EVIDENCE, WEATHER OR NOT, RHYMESAYERS
HEAVY (METAL)
1. SCORCHED, ECLIPTIC BUTCHERY, 20 BUCK SPIN
2. ULTHAR, COSMOVORE, SELF-RELEASED
3. CARNATION, CHAPEL OF ABHORRENCE, SEASON OF MIST
4. AZUSA, HEAVY YOKE, SOLID STATE
5. TERMINAL FUNCTION, THE GREAT LIBERATOR [EP], STUPID DREAM
6. ARSIS, VISITANT, AGONIA
7. FRONTIERER, UNLOVED, SELF-RELEASED
8. OSSUARIUM, CALCIFIED TROPHIES, BLOOD HARVEST
9. EQUIPOISE, WAKING DIVINITY, ARTISAN ERA
10. WRAITH ETERNAL, THE UNHOLY ENLIGHTENMENT, 1090897
WORLD
1. BACAO RHYTHM AND STEEL BAND, THE SERPENT’S MOUTH, BIG CROWN
2. VARIOUS ARTISTS, TWO NILES TO SING A MELODY: THE VIOLINS AND SYNTHS OF SUDAN, OSTINATO
3. LES LOUANGES, LA NUIT EST UNE PANTHERE, BON SOUND
4. JOSS JAFFE, DUB MANTRA SANGHA REMIX, SELF-RELEASED
5. GAYE SU AKYOL, ISTIKRARLI HAYAL HAKIKATTIR, GLITTERBEAT
6. IDAN RAICHEL, AND IF YOU WILL COME TO ME, CUMBANCHA
7. JESS SAH BI AND PETER ONE, OUR GARDEN NEEDS ITS FLOWERS, AWESOME TAPES FROM AFRICA
8. RAHIM ALHAJ, ONE SKY, SMITHSONIAN
9. MALOU BEAUVOIR, SPIRITWALKER, PANTHERA
10. FATOUMATA DIAWARA, FENFO, SHANACHIE
JAZZ
1. TIM DAISY, OCTOBER MUSIC VOL 3, COMPOSITIONS FOR DUET, RELAY
2. CURFEW, LIVE AT THE KNITTING FACTORY 1991, CUNEIFORM
3. MRS. FUN, TRUTH, FUNTIME
4. KAMASAI WASHINGTON, HEAVEN AND EARTH, YOUNG TURKS
5. KEN VANDERMARK, KLAUS KUGEL AND MARK TOKAR, NO-EXIT CORNER, NOTTWO
6. SIMONE KOPMAJER, SPOTLIGHT ON JAZZ, SELF-RELEASED
7. YELENA ECKEMOFF, BETTER THAN GOLD AND SILVER, L AND H
8. OJT, NEW ORIGINALS FOR THE GREEN LADY, JAZZ DADDY
9. BOBBY BROOM, SOUL FINGERS, CLEAN SWEEP
10. JACK GATES, OCEAN BLUES, WHITEGATES
BLUES (UPDATED MONTHLY)
1. REVEREND PEYTON’S BIG DAMN BAND, POOR UNTIL PAYDAY, THIRTY TIGERS
2. LINDSAY BEAVER, TOUGH AS LOVE, ALLIGATOR
3. BRUCE KATZ, GILES ROBSON AND JOE LOUIS WALKER, JOURNEYS TO THE HEART OF THE BLUES, ALLIGATOR
4. THE BLUES DISCIPLES, GRAVY TRAIN, SELF-RELEASED
5. RACHELLE COBA, BLINK, AMERICAN SHOWPLACE MUSIC
6. BILLY F GIBBONS, THE BAD BAD BLUES, CONCORD
7. THE WAYNE RIKER TRIO, BLUES BREAKOUT, FRETFULL RECORDS
8. OLD RILEY & THE WATER, BITING THROUGH, SELF-RELEASED
9. BETH HART, LIVE AT THE ROYAL ALBERT HALL, PROVOGUE
10. RUTH WYAND, TRIBE OF ONE, SELF-RELEASED
11. SNOOKY PRYOR, ALL MY MONEY GONE, WOLF RECORDS
12. JIM ALLCHIN, PRIME BLUES, SANDY KEY MUSIC
13. JOHNNY & JAALENE, S/T, RIP CAT
14. CATFISH KEITH, REEFER HOUND – VIPER SONGS REVISITED, FISH TAIL
15. BLUE LARGO, BEFORE THE DEVIL STEALS YOUR SOUL, BLUE LARGO
16. KENNY “BLUES BOSS” WAYNE, INSPIRED BY THE BLUES, STONY PLAIN
17. DOUG DEMING & THE JEWEL TONES, COMPLICATED MESS, ELLERSOUL
18. SEASICK STEVE, CAN U COOK?, BMG
19. FIONA BOYES, VOODOO IN THE SHADOWS, BLUE EMPRESS RECORDS
20. SEAN CHAMBERS, WELCOME TO MY BLUES, AMERICAN SHOWPLACE MUSIC
21. LAURIE JANE & THE 45S, LATE LAST NIGHT, DOWN IN THE ALLEY RECORDS
22. GAETANO LETIZIA AND THE UNDERWORLD BLUES BAND, BEATLES BLUES BLAST, BLIND RACCOON
23. DOYLE BRAMHALL II, SHADES, PROVOGUE
24. JOSH CHRISTINA, I’M 21, GO TIME RECORDS
25. TEENY TUCKER, PUT ON YOUR RED DRESS BABY, TEBO RECORDS