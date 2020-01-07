WEEKLY TOP AIRPLAY: JANUARY 7, 2019
POSTED:: January 7, 2020
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WMSE’S PROGRAM HOSTS CONSTANTLY SEARCH THROUGH THE LATEST RELEASES, AND FEATURE THE BEST IN ALL GENRES ON THEIR WEEKLY SHOWS. AT WMSE, THERE IS NO PROGRAM DIRECTOR CREATING DAILY PLAYLISTS, SO WHAT YOU HEAR IS A REFLECTION OF THE KNOWLEDGE, INTERESTS, AND PERSONALITIES OF OUR DEDICATED ON-AIR STAFF.THE ALBUMS ON THE WEEKLY TOP AIRPLAY LIST REFLECT THE DIVERSE INTERESTS OF OUR STAFF, AND THE RANGE OF WHAT IS CONSIDERED “ALTERNATIVE”. AS A QUICK GENRE GUIDE: TOP 30 = MOSTLY POP AND ROCK AND SOME CROSSOVER GENRES LIKE ELECTRONIC, SOUL, HIP HOP AND WORLD, ADDS = TOP BRAND NEW RELEASES FOR THE WEEK, ELECTRONIC = ELECTRONIC, WORLD = WORLD, JAZZ = JAZZ (PRETTY EASY TO FIGURE OUT, RIGHT?). WMSE REPORTS THESE CHARTS EACH WEEK TO NACC, ALONGSIDE HUNDREDS OF OTHER STATIONS. THE NORTH AMERICAN COLLEGE AND COMMUNITY CHART TABULATES WEEKLY AIRPLAY FROM COLLEGE AND NON-COMMERCIAL RADIO STATIONS IN THE UNITED STATES AND CANADA. BLUES IS REPORTED AND UPDATED MONTHLY, SO CHECK BACK EVERY FOUR WEEKS FOR THE LATEST NEWS ON THOSE BLUES.TAKE A LOOK THROUGH THE PAST WEEKS’ LISTS AND NOTICE JUST HOW MUCH THINGS CHANGE WEEK TO WEEK HERE AT WMSE. YOU’LL NEVER HEAR US GET VERY STAGNANT.EACH WEEK, WMSE’S MUSIC DIRECTOR, ERIN MAKES THOSE CHARTS AVAILABLE TO YOU, OUR LISTENERS. TAKE A LOOK AT WHAT OUR DJS ARE EXCITED ABOUT THESE DAYS IN SIX DIFFERENT CATEGORIES, AND GET A SENSE OF WHAT YOU’LL BE HEARING WHEN YOU TUNE IN TO WMSE…FOR NOW.
LISTINGS PRINTED AS: ARTIST, TITLE, LABEL
*= LOCAL
DATE REPORTED: 1/7/20
TOP 30
1 KAYTRANADA Bubba RCA
2 ABBY JEANNE Get You High [EP] Hi-Fi
3 XPOSED 4HEADS Ultra Cloud Internal Combustion
4 TESTA ROSA IV Self-Released
5 HASKELS, THE The Haskels Splunge
6 REXXX “Lost Cause” [Single] Self-Released
7 KIM GORDON No Home Record Matador/Beggars
8 MEN I TRUST Oncle Jazz Self-Released
9 PLATINUM BOYS Raw Romance Self-Released
10 INDONESIAN JUNK Spiderbites Rum Bar
11 SAEBRA AND CARLYLE Wild At Heart Self-Released
12 MICHAEL KIWANUKA KIWANUKA Polydor
13 NICK CAVE AND THE BAD SEEDS Ghosteen Ghosteen Ltd.
14 SWANS leaving meaning. Young God
15 FKA TWIGS Magdalene Young Turks/Beggars
16 WARHOLA CATS Eros + Vibes Self-Released
17 VIOLENT FEMMES Hotel Last Resort PIAS
18 TEEBS Anicca Brainfeeder
19 MARK LANEGAN BAND Somebody’s Knocking Heavenly/PIAS
20 SASHA BELL Love Is Alright Both Sides Now
21 TROLLEY “I’ll Never Tell” [Single] Easter
22 CATE LE BON AND BRADFORD COX Myths 004 [EP] Mexican Summer
23 KLASSIK Quiet. Confluence
24 BATTLES Juice B Crypts Warp
25 NEIL YOUNG Colorado Reprise
26 YEULE Serotonin II Bayonet
27 MIKAL CRONIN Seeker Merge
28 LEONARD COHEN Thanks For The Dance Sony
29 FACE TO FACE Live In A Dive Fat Wreck Chords
30 STARCRAWLER Devour You Rough Trade/Beggars
ADDS
1 ANDY SHAUF “Try Again” [Single] Anti-
2 ANTIBALAS “Fight Am Finish” [Single] Daptone
3 ATMOSPHERE Whenever Rhymesayers
4 CARISSA JOHNSON A Hundred Restless Thoughts A Diamond Heart
5 DENTALS, THE Attention! iGroove
6 DREAMING OF GHOSTS Dreaming Of Ghosts Trees And Cyborgs
7 KEEGAN POWELL Is+Was/Headspun Real Rumpus
8 REESE VAN RIPER Revelation Mint 400
9 STORMZY Heavy Is The Head Atlantic
10 YAK Atlas Complex Third Man
ELECTRONIC
1 KAYTRANADA Bubba RCA
2 XPOSED 4HEADS Ultra Cloud Internal Combustion
3 FKA TWIGS Magdalene Young Turks/Beggars
4 TEEBS Anicca Brainfeeder
5 BATTLES Juice B Crypts Warp
6 YEULE Serotonin II Bayonet
7 CHROMATICS Closer To Grey Italians Do It Better
8 CHK CHK CHK (!!!) Wallop Warp
9 ANAMANAGUCHI [USA] Polyvinyl
10 FLOATING POINTS Crush Ninja Tune
HIP HOP
1 FREDDIE GIBBS AND MADLIB Bandana Keep Cool/RCA/Madlib Invazion/ESGN
2 ROBERT GLASPER Fuck Yo Feelings Loma Vista
3 SMIF N WESSUN The All Bucktown USA
4 GANG STARR One Of The Best Yet Self-Released
5 MALLY The Journey To A Smile Self-Released
6 DAVE EAST Survival Mass Appeal
7 KLASSIK Quiet. Confluence
8 BOOGIE Everythings For Sale Shady
9 DANNY BROWN uknowhatimsayin¿ Warp
10 CLIPPING There Existed An Addiction To Blood Sub Pop
HEAVY
1 NOTHING LEFT “Dust Into Dust” [Single] Facedown
2 JASTA The Lost Chapters: Volume 2 Perseverance
3 ARKONA Age Of Capricorn Debemur Morti
4 ASTAROT “Eclipsed Landscape” [Single] Silentium in Foresta
5 YELLOW EYES Rare Field Ceiling Gilead Media
6 LINGUA IGNOTA Caligula Profound Lore
7 ARCTIC SLEEP Kindred Spirits Self-Released
8 STALLION “Slaves Of Time” [Single] Self-Released
9 PELICAN Nighttime Stories Southern Lord
10 TORCHE Admission Relapse
WORLD
1 KIKI VALERA Vivencias En Clave Cubana Origin
2 ALEX CUBA Sublime Caracol
3 KOKOKO! Fongola Transgressive/PIAS
4 VARIOUS ARTISTS, Sound Portraits From Bulgaria: A Journey To A Vanished World Smithsonian Folkways
5 DEXTER STORY Bahir Soundway
6 LUKA PRODUCTIONS Falaw Sahel Sounds
7 RODRIGO Y GABRIELA Mettavolution ATO
8 BARRIO MANOUCHE Despierta Electric Squeezebox
9 GRUPO FANTASMA American Music: Vol. VII Blue Corn
10 AHMEDOU AHMED LOWLA Terrouzi Sahel Sounds
JAZZ
1 CHRISSIE HYNDE WITH THE VALVE BONE WOE ENSEMBLE Valve Bone Woe BMG
2 JAMIE BREIWICK Awake / The Music of Don Cherry Shifting Paradigm
3 MATANA ROBERTS Coin Coin Chapter Four: Memphis Constellation
4 ADRIAN CUNNINGHAM Adrian Cunningham & His Friends Play Lerner & Loewe Arbors
5 CHICK COREA TRIO Trilogy 2 Concord
6 JAVIER RED’S IMAGERY CONVERTER Ephemeral Certainties Delmark
7 LOUIS ARMSTRONG Live In Europe Dot Time
8 BARITONE MADNESS Baritone Madness Chronograph
9 RICH WILLEY’S BOPTISM FUNK BAND Conspiracy Wise Cat
10 DEREK BOMBACK TRIO Midnight Phase Self-Released
BLUES (UPDATED MONTHLY)
1.JANIVA MAGNESS, CHANGE IN THE WEATHER – JANIVA MAGNESS SINGS JOHN FOGERTY, BLUE ELAN RECORDS
2. JOHNNY BURGIN, LIVE, DELMARK
3. BETH HART, WAR IN MY MIND, PROVOGUE
4. SAMANTHA FISH, KILL OR BE KIND, ROUNDER
5. COCO MONTOYA, COMING IN HOT, ALLIGATOR RECORDS
6. THE NICK MOSS BAND, LUCKY GUY!, ALLIGATOR RECORDS
7. BISCUIT MILLER AND THE MIX, CHICKEN GREASE, AMERICAN SHOWPLACE MUSIC
8. J.P. SOARS, LET GO OF THE REINS, WHISKEY BAYOU RECORDS
9. GERAINT WATKINS, RUSH OF BLOOD, THE LAST MUSIC CO.
10. BILLY PRICE, DOG EAT DOG, GULF COAST RECORDS
11. VANEESE THOMAS, DOWN YONDER, SEGUE RECORDS
12. MISS BIX & THE BLUES FIX, WE DON’T OWN THE BLUES, BLIND RACCOON
13. BRAD VICKERS AND HIS VESTAPOLITANS, TWICE AS NICE, MAN HAT TONE
14. JIMMY “DUCK” HOLMES, CYPRESS GROVE, EASY EYE SOUND
15. TERESA JAMES & THE RHYTHM TRAMPS LIVE!, JESI-LU RECORDS
16. AL BASILE, B’S HOT HOUSE, SWEETSPOT
17. TAD ROBINSON, REAL STREET, SEVERN RECORDS
18. SCREAMIN’ JOHN & TD LIND, MR. LITTLE BIG MAN DOWN, IN THE ALLEY RECORDS
19. BOB MARGOLIN, THIS GUITAR AND TONIGHT, VIZZTONE
20. GILES ROBSON, DON’T GIVE UP ON THE BLUES, AMERICAN SHOWPLACE MUSIC
21. MYLES GOODWYN, FRIENDS OF THE BLUES 2, LINUS ENTERTAINMENT
22. GA-20, LONELY SOUL, KARMA CHIEF
23. GRANT DERMODY, MY DONY, SELF-RELEASED
24. WENTUS BLUES BAND WITH DUKE ROBILLARD, TOO MUCH MUSTARD!, RAMASOUND
25. ANNIKA CHAMBERS, KISS MY SASS, VIZZTONE