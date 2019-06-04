WEEKLY TOP AIRPLAY: JUNE 4, 2019
POSTED:: June 4, 2019
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Top Airplay
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WMSE’S PROGRAM HOSTS CONSTANTLY SEARCH THROUGH THE LATEST RELEASES, AND FEATURE THE BEST IN ALL GENRES ON THEIR WEEKLY SHOWS. AT WMSE, THERE IS NO PROGRAM DIRECTOR CREATING DAILY PLAYLISTS, SO WHAT YOU HEAR IS A REFLECTION OF THE KNOWLEDGE, INTERESTS, AND PERSONALITIES OF OUR DEDICATED ON-AIR STAFF.
THE ALBUMS ON THE WEEKLY TOP AIRPLAY LIST REFLECT THE DIVERSE INTERESTS OF OUR STAFF, AND THE RANGE OF WHAT IS CONSIDERED “ALTERNATIVE”. AS A QUICK GENRE GUIDE: TOP 30 = MOSTLY POP AND ROCK AND SOME CROSSOVER GENRES LIKE ELECTRONIC, SOUL, HIP HOP AND WORLD, ADDS = TOP BRAND NEW RELEASES FOR THE WEEK, ELECTRONIC = ELECTRONIC, WORLD = WORLD, JAZZ = JAZZ (PRETTY EASY TO FIGURE OUT, RIGHT?). WMSE REPORTS THESE CHARTS EACH WEEK TO NACC, ALONGSIDE HUNDREDS OF OTHER STATIONS. THE NORTH AMERICAN COLLEGE AND COMMUNITY CHART TABULATES WEEKLY AIRPLAY FROM COLLEGE AND NON-COMMERCIAL RADIO STATIONS IN THE UNITED STATES AND CANADA. BLUES IS REPORTED AND UPDATED MONTHLY, SO CHECK BACK EVERY FOUR WEEKS FOR THE LATEST NEWS ON THOSE BLUES.
TAKE A LOOK THROUGH THE PAST WEEKS’ LISTS AND NOTICE JUST HOW MUCH THINGS CHANGE WEEK TO WEEK HERE AT WMSE. YOU’LL NEVER HEAR US GET VERY STAGNANT.EACH WEEK, WMSE’S MUSIC DIRECTOR, ERIN MAKES THOSE CHARTS AVAILABLE TO YOU, OUR LISTENERS. TAKE A LOOK AT WHAT OUR DJ’S ARE EXCITED ABOUT THESE DAYS IN SIX DIFFERENT CATEGORIES, AND GET A SENSE OF WHAT YOU’LL BE HEARING WHEN YOU TUNE IN TO WMSE…FOR NOW.
LISTINGS PRINTED AS: ARTIST, TITLE, LABEL
* = LOCAL
DATE REPORTED: 6/4/19
TOP 30
1. AMYL AND THE SNIFFERS, S/T, ATO
2. THE GROVELERS, CREAM CITY NIGHTS, SELF-RELEASED*
3. MARIELLE ALLSCHWANG AND THE VISITATIONS, IV, SELF-RELEASED*
4. THE WOLFMANHATTAN PROJECT, BLUE GENE STEW, IN THE RED
5. BLACK MOUNTAIN, DESTROYER, JAGJAGUWAR
6. ROSE OF THE WEST, S/T, COMMUNICATING VESSELS*
7. CRAIG FINN, I NEED A NEW WAR, PARTISAN
8. DRAMATIC LOVERS, YOU TALK LOUD [ADVANCE TRACKS], SELF-RELEASED*
9. COSMONAUTS, STAR 69, BURGER
10. THE BRIEFS, PLATINUM RATS, BURGER
11. CATE LE BON, REWARD, MEXICAN SUMMER
12. CLAUDE FONTAINE, S/T, INNOVATIVE LEISURE
13. BETTER OBLIVION COMMUNITY CENTER, S/T, DEAD OCEANS
14. MASKED INTRUDER, MASKED INTRUDER III, PURE NOISE*
15. ALEX LAHEY, THE BEST OF LUCK CLUB, DEAD OCEANS
16. JUAN WAUTERS, INTRODUCING JUAN PABLO, CAPTURED TRACKS
17. THE QUILZ, FISHING FOR KETCHUP, SELF-RELEASED*
18. OMNI, “DELICACY” B/W “I DON’T DANCE” [SINGLE], SUB POP
19. JENNY LEWIS, ON THE LINE, WARNER BROS.
20. TACOCAT, THIS MESS IS A PLACE, SUB POP
21. REIGNING SOUND, ABDICATION…FOR YOUR LOVE, MERGE
22. BOOGARINS, SOMBROU DUVIDA, OAR
23. OPERATORS, RADIANT DAWN, LAST GANG
24. LIVE TETHERBALL TONIGHT, “INBETWEEN” [SINGLE], SELF-RELEASED*
25. BAD RELIGION, AGE OF UNREASON, EPITAPH
26. CHAI, PUNK, BURGER
27. NILUFER YANYA, MISS UNIVERSE, ATO
28. BIG THIEF, U.F.O.F., 4AD
29. STRAND OF OAKS, ERASERLAND, DEAD OCEANS
30. JACK WATERSON, ADRIAN YOUNG PRESENTS JACK WATERSON, LINEAR LABS
ADDS
1. AMYL AND THE SNIFFERS, S/T, ATO
2. APEX MANOR, HEARTBREAK CITY, MERGE
3. CHARLES BRADLEY, “LUCIFER” B/W “LONELY AS YOU ARE” [EP], INNIT
4. EARTH, FULL UPON HER BURNING LIPS, SARGENT HOUSE
5. FLYING LOTUS, FLAMAGRA, WARP
6. THE GOTOBEDS, DEBT BEGINS AT 30, SUB POP
7. KISHI BASHI, OMOIYARI, JOYFUL NOISE
8. PIP BLOM, BOAT, HEAVENLY
9. SACRED PAWS, RUN AROUND THE SUN, MERGE
10. YOHUNA, MIRRORING, ORCHID TAPES
ELECTRONIC
1. KAREN O AND DANGER MOUSE, LUX PRIMA, BMG
2. BIBIO, RIBBONS, WARP
3. LADYTRON, S/T, !K7
4. BIG WILD, SUPERDREAM, COUNTER
5. SHLOHMO, THE END, FRIENDS OF FRIENDS
6. LA HOULE, PREMIERE VAGUE, CROQUE MADAME
7. KOMPROMAT, TRAUM UND EXISTENZ, CITIZENS
8. APPARAT, LP5, MUTE
9. IBIBIO SOUND MACHINE, DOKO MIEN, MERGE
10. NICOLA CRUZ, SIKU, ZZK
HEAVY
1. FLOTSAM AND JETSAM, THE END OF CHAOS, AFM
2. RUSSIAN CIRCLES, BLOOD YEAR, SARGENT HOUSE
3. ENCOFFINATION, WE PROCLAIM YOUR DEATH O’ LORD, SELFMADEGOD
4. KRYPTS, CADAVER CIRCULATION, DARK DESCENT
5. FULL OF HELL, WEEPING CHOIR, RELAPSE
6. GAAHL’S WYRD, GASTIR – THOSTS INVITED, SEASON OF MIST
7. SMOULDER, TIMES OF OBSCENE EVIL AND WILD DARING, CRUZ DEL SUR
8. DARKTHRONE, OLD STAR, PEACEVILLE
9. VISIGOTH, BELLS OF AWAKENING, METAL BLADE
10. GIDEON, “NO LOVE/NO ONE” [SINGLE], EQUAL VISION
WORLD
1. CLAUDE FONTAINE, S/T, INNOVATIVE LEISURE
2. BOOGARINS, SOMBROU DUVIDA, OAR
3. COCHEMEA, ALL MY RELATIONS, DAPTONE
4. EKITI SOUND, ABEG NO VEX, CRAMMED
5. SALUM ABDALLAH AND CUBAN MARIMBA BAND, NGOMA TANZANIA, DOMINO SOUND
6. AYMEE NUVIOLA, A JOURNEY THROUGH CUBAN MUSIC, TOP STOP
7. STEEL PULSE, MASS MANIPULATION, ROOTFIRE COOPERATIVE
8. ANGELIQUE KIDJO, CELIA, DECCA
9. MDOU MOCATAR, ILANA: THE CREATOR, SAHEL SOUNDS
10. KOMPROMAT, TRAUM UND EXISTENZ, CITIZEN
JAZZ
1. VARIOUS ARTISTS, SPIRITUAL JAZZ VOL. 9: BLUE NOTES PART TWO, JAMZZMAN
2. JERRY GRILLO, “MY HOMETOWN MILWAUKEE” [SINGLE], SELF-RELEASED*
3. YAMIT AND HTE VINYL BLVD, AIN’T MISBEHAVIN’, SELF-RELEASED
4. THE GREG SNYDER TRIO, UNORDINARY PEOPLE, SELF-RELEASED
5. DAVE STRYKER, EIGHT TRACK III, STRIKEZONE
6. NORAH JONES, BEGIN AGAIN, CAPITOL
7. RON JACKSON, STANDARDS AND OTHER SONGS, RONI
8. MEOW MEOW + THOMAS LAUDERDALE, HOTEL AMOUR, HEINZ
9. QUIANA LYNELL, A LITTLE LOVE, CONCORD JAZZ
10. INTERNATIONAL ORANGE, A MAN AND HIS DOG, SELF-RELEASED
BLUES (UPDATED MONTHLY)
1. Christone “Kingfish” Ingram, s/t, Alligator
2. The Cash Box Kings, Hail To The Kings!, Alligator
3. Bob Corritore & Friends, Do The Hip-Shake Baby!, Vizztone
4. Sugaray Rayford, Somebody Save Me, Forty Below Records
5. Tony Campanella, Taking It To The Street, Gulf Coast Records
6. Mitch Woods, A Tip Of The Hat To Fats – Live From the New Orleans Jazz & Heritage Festival 2018, Blind Pig
7. Meg Williams, Take Me As I Am – The Muscle Shoals Sessions, Nola Blue
8. Jontavious Willis, Spectacular Class, Kind Of Blue Music
9. Joanne Shaw Taylor, Reckless Heart, Sony
10. Manx Marriner Mainline, Hell Bound For Heaven, Stony Plain
11. Brandon Santini, The Longshot, American Showplace Music
12. Marie Martens & The Messarounds, Travelled, Excello Recordings
13. Magic Slim & The Teardrops, I’m Gonna Play The Blues, Wolf
14. Reese Wynans and Friends, Sweet Release, Flying Piano
15. Harpdog Brown, For Love & Money, Doghouse Records
16. Cara Being Blue, Grit, self-released
17. Bad Influence, Got What You Need, Badblues Records
18. Tullie Brae, Revelation, Endless Blues Records
19. Fruteland Jackso, Good As Your Last Dollar, Electro-Fi Records
20. Mighty Mike Schermer, Bad Tattoo, VizzTone
21. Davell Crawford Dear Fats, I Love You, Basin Street Records
22. Terry Robb, Confessin’ My Dues, Niasounds
23. Sunday Wilde & The 1 Eyed Jacks, s/t, self-released
24. Gary Hoey, Neon Highway Blues, Provogue
25. The BB King Blues Band, The Soul Of The King, Ruf Records