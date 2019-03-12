WEEKLY TOP AIRPLAY: MARCH 12, 2019
POSTED:: March 12, 2019
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Top Airplay
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WMSE’S PROGRAM HOSTS CONSTANTLY SEARCH THROUGH THE LATEST RELEASES, AND FEATURE THE BEST IN ALL GENRES ON THEIR WEEKLY SHOWS. AT WMSE, THERE IS NO PROGRAM DIRECTOR CREATING DAILY PLAYLISTS, SO WHAT YOU HEAR IS A REFLECTION OF THE KNOWLEDGE, INTERESTS, AND PERSONALITIES OF OUR DEDICATED ON-AIR STAFF.
THE ALBUMS ON THE WEEKLY TOP AIRPLAY LIST REFLECT THE DIVERSE INTERESTS OF OUR STAFF, AND THE RANGE OF WHAT IS CONSIDERED “ALTERNATIVE”. AS A QUICK GENRE GUIDE: TOP 30 = MOSTLY POP AND ROCK AND SOME CROSSOVER GENRES LIKE ELECTRONIC, SOUL, HIP HOP AND WORLD, ADDS = TOP BRAND NEW RELEASES FOR THE WEEK, ELECTRONIC = ELECTRONIC, WORLD = WORLD, JAZZ = JAZZ (PRETTY EASY TO FIGURE OUT, RIGHT?). WMSE REPORTS THESE CHARTS EACH WEEK TO NACC, ALONGSIDE HUNDREDS OF OTHER STATIONS. THE NORTH AMERICAN COLLEGE AND COMMUNITY CHART TABULATES WEEKLY AIRPLAY FROM COLLEGE AND NON-COMMERCIAL RADIO STATIONS IN THE UNITED STATES AND CANADA. BLUES IS REPORTED AND UPDATED MONTHLY, SO CHECK BACK EVERY FOUR WEEKS FOR THE LATEST NEWS ON THOSE BLUES.
TAKE A LOOK THROUGH THE PAST WEEKS’ LISTS AND NOTICE JUST HOW MUCH THINGS CHANGE WEEK TO WEEK HERE AT WMSE. YOU’LL NEVER HEAR US GET VERY STAGNANT.EACH WEEK, WMSE’S MUSIC DIRECTOR, ERIN MAKES THOSE CHARTS AVAILABLE TO YOU, OUR LISTENERS. TAKE A LOOK AT WHAT OUR DJ’S ARE EXCITED ABOUT THESE DAYS IN SIX DIFFERENT CATEGORIES, AND GET A SENSE OF WHAT YOU’LL BE HEARING WHEN YOU TUNE IN TO WMSE…FOR NOW.
LISTINGS PRINTED AS: ARTIST, TITLE, LABEL
* = LOCAL
DATE REPORTED: 3/12/19
TOP 30
1. Graham Hunt, Leaving Silver City, self-released*
2. Sharon Van Etten, Remind Me Tomorrow, Jagjaguwar
3. Swervedriver, Future Ruins, Dangerbird
4. TEEN, Good Fruit, Carpark
5. Twin Brother, A.I., self-released*
6. Ladytron, s/t, !K7
7. Night Beats, Myth Of A Man, Heavenly
8. Deerhunter, Why Hasn’t Everything Already Disappeared?, 4AD
9. Bob Mould, Sunshine Rock, Merge
10. Y La Bamba, Mujeres, Tender Loving Empire
11. Vinz Clortho, Fool’s Paradise [EP], self-released*
12. Nick Waterhouse, s/t, Innovative Leisure
13. Sneaks, Highway Hypnosis, Merge
14. Aldous Harding, Designer [advance tracks], 4AD
15. Methyl Ethel, Triage, 4AD
16. NOV3L, Novel, Flemish Eye
17. Better Oblivion Community Center, s/t, Dead Oceans
18. Frankie and the Witch Fingers, ZAM, Greenway
19. Deer Tick, Mayonnaise, Partisan
20. The Dandy Warhols ,Why You So Crazy, Dine Alone
21. Royal Canoe, Waver, Paper Bag
22. Phylums, ii, self-released*
23. The Twilight Sad, It Won/t Be Like This All The Time, Rock Action
24. Buke and Gase, Scholars, Brassland
25. Malibu Ken, s/t, Rhymesayers
26. Anemone, Beat My Distance, Luminelle
27. Fruit Bats and Vetiver, In Real Life (Live At Spacebomb Studios), Spacebomb
28. Light Conductor, Sequence One, Constellation
29. Abjects, Never Give Up, Yippee Ki Yay
30. Nana Adjoa, A Tale So Familiar, Bloomer
ADDS
1. CLAVVS, No Saviors [EP], self-released
2. The Coathangers, The Devil You Know, Suicide Squeeze
3. Iron and Wine, Our Endless Numbered Days [deluxe edition], Sub Pop
4. LeMaitre, Fast Lovers [EP], Astralwerks
5. Low Life, Downer Edition, Goner
6. M83, Knife and Heart [OST], Mute
7. Meat Puppets, Dusty Notes, Megaforce
8. Sasami, s/t, Domino
9. Stella Donnelly, Beware Of The Dogs, Dead Oceans
10. The Wild Reeds, Cheers, Dualtone
ELECTRONIC
1. Ladytron, s/t, !K7
2. Sneaks, Highway Hypnosis, Merge
3. Anemone, Beat My Distance, Luminelle
4. Light Conductor, Sequence One, Constellation
5. Toro Y Moi, Outer Peace, Carpark
6. Nicola Cruz, Siku, ZZK
7. Royal Canoe, Waver, Paper Bag
8. Joni Void, Mise En Abyme, Constellation
9. Spellling, Mazy Fly, Sacred Bones
10. Maggie Rogers, Heard It In a Past Life, Capitol
HIP HOP
1. SNEAKS, HIGHWAY HYPNOSIS, MERGE
2. GEORGIA ANNE MULDROW, OVERLOAD, BRAINFEEDER
3. BOOGIE, EVERYTHINGS FOR SALE, SHADY
4. THE UNDERACHIEVERS, “REP THE SET” [SINGLE], SELF-RELEASED
5. CANTRELL, STARDUST 2 ANGELS, MASS APPEAL
6. DEM ATLAS, BAD ACTRESS, RHYMESAYERS
7. ANDERSON. PAAK, OXNARD AFTERMATH/12 TONE
8. HARRIET BROWN, MALL OF FORTUNE, INNOVATIVE LEISURE
9. COCHMEA, ALL MY RELATIONS, DAPTONE
10. OBNOX, BANG MESSIAH, SMOG VEIL
HEAVY
1. Children OF Bodom, Hexed, Nuclear Blast
2. Holehearted, Hivemind, Redzone
3. Crystal Lake, Helix, Sharptone
4. Barshasketh, s/t, W.T.C.
5. Candlemass, The Door To Doom, Napalm
6. Vanum, Ageless Fire, Profound Lore
7. Funereal Presence, Achatius, Anja
8. Gatekeeper, Grey Maiden, Cruz Del Sur
9. Exumer, “Hostile Defiance” [single], Metal Blade
10. Triumvir Foul, Urine Of Abomination, Vrasubatlat
WORLD
1. Y LA BAMBA, MUJERES, TENDER LOVING EMPIRE
2. NICOLA CRUZ, SIKU, ZZK
3. BERES HAMMOND, Never Ending, VP
4. COCHEMEA, ALL MY RELATIONS, DAPTONE
5. ENTRACTE TWIST, S/T, REQUIEM POUR UN TWISTER
6. ROCKY DAWUNI, BEATS OF ZION, SIX DEGREES
7. ANIMANZ AND JUANITA EUKARYOTE, EXOTIC OTHER, TRU THOUGHTS
8. WE BANJO THREE, HAVEN, SELF-RELEASED
9. BANG DATA, LOCO, FUTURO SÓNICO
10. STAR BAND DE DAKAR, STAR BAND DE DAKAR: PSICODELIA AFRO-CUBANA DE SENEGAL, OSTINATO
JAZZ
1. ETIENNE CHARLES, CARNIVAL: THE SOUND OF A PEOPLE, VOL. 1, SELF-RELEASED
2. STEVE DAVIS, CORRELATIONS, SMOKE SESSIONS
3. CATHERINE RUSSELL, ALONE TOGETHER, DOT TIME
4. JOEY DEFRANCESCO, IN THE KEY OF THE UNIVERSE, MACK AVENUE
5. HAROLD MABERN, THE IRON MAN LIVE AT SMOKE, SMOKE SESSIONS
6. JOHN MACMURCHY’S ART OF BREATH, VOLUME 2, FLATCAR
7. RICHIE COLE, CANNONBALL, SELF-RELEASED
8. FOUR, THERE YOU GO THINKING AGAIN, JAZZ HANG
9. ALEXANDER CLAFFY, STANDARDS: WHAT ARE YOU DOING THE REST OF YOUR LIFE?, SMK JAZZ
10. BEN BIERMAN, SOME TAKES ON THE BLUES, PLAZA STREET
BLUES (UPDATED MONTHLY)
1. WALTER TROUT, SURVIVOR BLUES, PROVOGUE
2. IAN FORSMAN, BEEN MEANING TO TELL YOU, RUF RECORDS
3. SETH ROSENBLOOM, KEEP ON TURNING, SELF-RELEASED
4. WATERMELON SLIM, CHURCH OF THE BLUES, NORTHERN BLUES MUSIC
5. KATIE HENRY, HIGH ROAD, SELF-RELEASED
6. PAUL OSCHER, COOL CAT, BLUES FIDELITY
7. BENNY TURNER AND CASH MCCALL, GOING BACK HOME, BLIND RACCOON
8. ERIC GALES, THE BOOKENDS, PROVOGUE
9. SNOOKY PRYOR, ALL MY MONEY GONE, WOLF RECORDS
10. DEE MILLER BAND, LEOPARD PRINT DRESS, SELF-RELEASED
11. JENNIFER PORTER, THESE YEARS, SELF-RELEASED
12. BIG AL AND THE HEAVYWEIGHTS, WORLD FULL OF TROUBLE, ELLERSOUL
13. DIRTY RED AND THE SOUL SHAKERS, CLOUDLESS DAY, DIRTY RED RECORDS
14. LAYLA ZOE, GEMINI: FRAGILITY / COURAGE , SELF-RELEASED
15. BETH HART, LIVE AT THE ROYAL ALBERT HALL, PROVOGUE
16. DANNY LYNN WILSON, PEACE OF MIND, SWINGNATION RECORDS
17. WILLA VINCITORE, CHOICES, SELF-RELEASED
18. CHICAGO CARL SNYDER & FRIENDS, LOST WORLD BLUES, LOST WORLD MUSIC
19. CHRIS O’LEARY, 7 MINUTES LATE, AMERICAN SHOWPACE MUSIC
20. VIN MOTT, ROGUE HUNTER, SELF-RELEASED
21. TOMISLAV GOLUBAN, CHICAGO RAMBLER, BLIND RACCOON
22. THE BEAU WEEVILS, SONGS IN THE KEY OF E, BLUE HAT RECORDS
23. SEASICK STEVE, CAN U COOK?, BMG
24. THE BOOGIE KINGS, DISTURBING THE PEACE, BLU JAZZ
25. PREACHER BOY, THE RUMBLE STRIP, COAST ROAD RECORDS