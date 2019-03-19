WEEKLY TOP AIRPLAY: MARCH 19, 2019
POSTED:: March 19, 2019
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Top Airplay
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WMSE’S PROGRAM HOSTS CONSTANTLY SEARCH THROUGH THE LATEST RELEASES, AND FEATURE THE BEST IN ALL GENRES ON THEIR WEEKLY SHOWS. AT WMSE, THERE IS NO PROGRAM DIRECTOR CREATING DAILY PLAYLISTS, SO WHAT YOU HEAR IS A REFLECTION OF THE KNOWLEDGE, INTERESTS, AND PERSONALITIES OF OUR DEDICATED ON-AIR STAFF.
THE ALBUMS ON THE WEEKLY TOP AIRPLAY LIST REFLECT THE DIVERSE INTERESTS OF OUR STAFF, AND THE RANGE OF WHAT IS CONSIDERED “ALTERNATIVE”. AS A QUICK GENRE GUIDE: TOP 30 = MOSTLY POP AND ROCK AND SOME CROSSOVER GENRES LIKE ELECTRONIC, SOUL, HIP HOP AND WORLD, ADDS = TOP BRAND NEW RELEASES FOR THE WEEK, ELECTRONIC = ELECTRONIC, WORLD = WORLD, JAZZ = JAZZ (PRETTY EASY TO FIGURE OUT, RIGHT?). WMSE REPORTS THESE CHARTS EACH WEEK TO NACC, ALONGSIDE HUNDREDS OF OTHER STATIONS. THE NORTH AMERICAN COLLEGE AND COMMUNITY CHART TABULATES WEEKLY AIRPLAY FROM COLLEGE AND NON-COMMERCIAL RADIO STATIONS IN THE UNITED STATES AND CANADA. BLUES IS REPORTED AND UPDATED MONTHLY, SO CHECK BACK EVERY FOUR WEEKS FOR THE LATEST NEWS ON THOSE BLUES.
TAKE A LOOK THROUGH THE PAST WEEKS’ LISTS AND NOTICE JUST HOW MUCH THINGS CHANGE WEEK TO WEEK HERE AT WMSE. YOU’LL NEVER HEAR US GET VERY STAGNANT.EACH WEEK, WMSE’S MUSIC DIRECTOR, ERIN MAKES THOSE CHARTS AVAILABLE TO YOU, OUR LISTENERS. TAKE A LOOK AT WHAT OUR DJ’S ARE EXCITED ABOUT THESE DAYS IN SIX DIFFERENT CATEGORIES, AND GET A SENSE OF WHAT YOU’LL BE HEARING WHEN YOU TUNE IN TO WMSE…FOR NOW.
LISTINGS PRINTED AS: ARTIST, TITLE, LABEL
* = LOCAL
DATE REPORTED: 3/19/19
TOP 30
1. BE FOREST, KNOCTURNE, WWNBB
2. THE DANDY WARHOLS, WHY YOU SO CRAZY, DINE ALONE
3. DURAND JONES AND THE INDICATIONS, AMERICAN LOVE CALL, DEAD OCEANS
4. PANDA BEAR, BUOYS, DOMINO
5. SIN BAD + BAD WIG, SIN BAD WIG [EP], SELF-RELEASED
6. GGOOLLDD, “SUCCESS” [SINGLE], SELF-RELEASED
7. MEAT PUPPETS, DUSTY NOTES, MEGAFORCE
8. JULIANA HATFIELD, WEIRD, AMERICAN LAUNDROMAT
9. TELEKINESIS, EFFLUXION, MERGE
10. ENTRACTE TWIST, S/T, RPUT
11. STELLA DONNELLY, BEWARD OF THE DOGS, DEAD OCEANS
12. METHYL ETHEL, TRIAGE, 4AD
13. GRAHAM HUNT, LEAVING SILVER CITY, SELF-RELEASED*
14. PHYLUMS, II, SELF-RELEASED*
15. MIKE KROL, POWER CHORDS, MERGE*
16. CALEY CONWAY, “COLD HYMN” [SINGLE], 37DO3D*
17. IBIBIO SOUND MACHINE, DOKO MIEN, MERGE
18. LADYTRON, S/T, !K7
19. ROSE OF THE WEST, “ROADS” [SINGLE], COMMUNICATING VESSELS*
20. SWERVEDRIVER, FUTURE RUINS, DANGERBIRD
21. BLUE UNIT, S/T [EP], SOMEWHERE COLD RECORDS*
22. SHLOHMO, THE END, FRIENDS OF FRIENDS
23. TORO Y MOI, OUTER PEACE, CARPARK
24. THE SLURS, SHATTER SESSIONS, SELF-RELEASED*
25. NICK WATERHOUSE, S/T, INNOVATIVE LEISURE
26. BETTER OBLIVION COMMUNITY CENTER, S/T, DEAD OCEANS
27. DELICATE STEVE, TILL I BURN UP, ANTI-
28. GUIDED BY VOICES, ZEPPELIN OVER CHINA, GBV INC.
29. LIVING HOUR, SOFTER FACES, KANINE
30. BENNY SINGS, CITY POP, STONES THROW
ADDS
1. CHAI, PUNK, BURGER
2. THE FAINT, EGOWERK, SADDLE CREEK
3. IBIBIO SOUND MACHINE, DOKO MIEN, MERGE
4. KAREN O AND DANGER MOUSE, LUX PRIMA, BMG
5. THE OH SEES, THE COOL DEATH OF ISLAND RAIDERS [REMASTERED/RE-ISSUE], CASTLE FACE
6. SHLOHMO, THE END, FRIENDS OF FRIENDS
7. STEPHEN MALKMUS, GROOVE DENIED, MATADOR
8. TEENAGE BOTTLEROCKET, STAY RAD!, FAT WRECK CHORDS
9. THESE NEW PURITANS, INSIDE THE ROSE, BMG
10. WILD BELLE, EVERYBODY ONE OF A KIND, LOVE TONE
ELECTRONIC
1. PANDA BEAR, BUOYS, DOMINO
2. IBIBIO SOUND MACHINE, DOKO MIEN, MERGE
3. LADYTRON, S/T, !K7
4. TORO Y MOI, OUTER PEACE, CARPARK
5. DELICATE STEVE, TILL I BURN UP, ANTI-
6. JONI VOID, MISE EN ABYME, CONSTELLATION
7. MAGGIE ROGERS, HEARD IT IN A PAST LIFE, CAPITOL
8. SNEAKS, HIGHWAY HYPNOSIS, MERGE
9. NICOLA CRUZ, SIKU, ZZK
10. TENDER, FEAR OF FALLING ASLEEP, PARTISAN
HIP HOP
1. SNEAKS, HIGHWAY HYPNOSIS, MERGE
2. GEORGIA ANNE MULDROW, OVERLOAD, BRAINFEEDER
3. BOOGIE, EVERYTHINGS FOR SALE, SHADY
4. THE UNDERACHIEVERS, “REP THE SET” [SINGLE], SELF-RELEASED
5. CANTRELL, STARDUST 2 ANGELS, MASS APPEAL
6. DEM ATLAS, BAD ACTRESS, RHYMESAYERS
7. ANDERSON. PAAK, OXNARD AFTERMATH/12 TONE
8. HARRIET BROWN, MALL OF FORTUNE, INNOVATIVE LEISURE
9. COCHMEA, ALL MY RELATIONS, DAPTONE
10. OBNOX, BANG MESSIAH, SMOG VEIL
HEAVY
1. CHILDREN OF BODOM, HEXED, NUCLEAR BLAST
2. HOLEHEARTED, HIVEMIND, REDZONE
3. CRYSTAL LAKE, HELIX, SHARPTONE
4. BARSHASKETH, S/T, W.T.C.
5. CANDLEMASS, THE DOOR TO DOOM, NAPALM
6. VANUM, AGELESS FIRE, PROFOUND LORE
7. FUNEREAL PRESENCE, ACHATIUS, ANJA
8. GATEKEEPER, GREY MAIDEN, CRUZ DEL SUR
9. EXUMER, “HOSTILE DEFIANCE” [SINGLE], METAL BLADE
10. TRIUMVIR FOUL, URINE OF ABOMINATION, VRASUBATLAT
WORLD
1. ENTRACTE TWIST, S/T, RPUT
2. IBIBIO SOUND MACHINE, DOKO MIEN, MERGE
3. LA HOULE, PREMIERE VAGUE, CROQUE MADAME
4. NICOLA CRUZ, SIKU, ZZK
5. Y LA BAMBA, MUJERES, TENDER LOVING EMPIRE
6. ROCKY DAWUNI, BEATS OF ZION, SIX DEGREES
7. GILBERTO RODRIGUEZ Y LOS INTOCABLES, SABOR MARACUYA DESNUDA, EMPTY CELLAR
8. SUSUTO, EVER SINCE I LOST MY MIND, CONCORD
9. ANIMANZ AND JUANITA EUKA, EXOTIC OTHER, TRU THOUGHTS
10. IMARHAN, TEMET, CITY SLANG
JAZZ
1. RUSS JOHNSON, HEADLANDS, WOOGATHERING*
2. ANNA WEBBER, CLOCKWISE, PI
3. IVO PERELMAN AND JASON STEIN, SPIRITUAL PRAYERS, LEO
4. NATIVE SOUL, WAHT IS THAT ISN’T, CELLAR
5. KAIT DUNTON, PLANET D’EARTH, SELF-RELEASED
6. JOEY DEFRANCESCO, IN THE KEY OF THE UNIVERSE, MACK AVENUE
7. OTHERWORLD ENSEMBLE, NORTHERN FIRE, EDGETONE
8. BEHN GILLECE, PARALLEL UNIVERSE, POSI-TONE
9. PAUL SERRATO AND COMPANY, GOTHAM NIGHTS, SELF-RELEASED
10. RON JACKSON, STANDARDS AND OTHER SONGS, RONI
BLUES (UPDATED MONTHLY)
1. WALTER TROUT, SURVIVOR BLUES, PROVOGUE
2. IAN FORSMAN, BEEN MEANING TO TELL YOU, RUF RECORDS
3. SETH ROSENBLOOM, KEEP ON TURNING, SELF-RELEASED
4. WATERMELON SLIM, CHURCH OF THE BLUES, NORTHERN BLUES MUSIC
5. KATIE HENRY, HIGH ROAD, SELF-RELEASED
6. PAUL OSCHER, COOL CAT, BLUES FIDELITY
7. BENNY TURNER AND CASH MCCALL, GOING BACK HOME, BLIND RACCOON
8. ERIC GALES, THE BOOKENDS, PROVOGUE
9. SNOOKY PRYOR, ALL MY MONEY GONE, WOLF RECORDS
10. DEE MILLER BAND, LEOPARD PRINT DRESS, SELF-RELEASED
11. JENNIFER PORTER, THESE YEARS, SELF-RELEASED
12. BIG AL AND THE HEAVYWEIGHTS, WORLD FULL OF TROUBLE, ELLERSOUL
13. DIRTY RED AND THE SOUL SHAKERS, CLOUDLESS DAY, DIRTY RED RECORDS
14. LAYLA ZOE, GEMINI: FRAGILITY / COURAGE , SELF-RELEASED
15. BETH HART, LIVE AT THE ROYAL ALBERT HALL, PROVOGUE
16. DANNY LYNN WILSON, PEACE OF MIND, SWINGNATION RECORDS
17. WILLA VINCITORE, CHOICES, SELF-RELEASED
18. CHICAGO CARL SNYDER & FRIENDS, LOST WORLD BLUES, LOST WORLD MUSIC
19. CHRIS O’LEARY, 7 MINUTES LATE, AMERICAN SHOWPACE MUSIC
20. VIN MOTT, ROGUE HUNTER, SELF-RELEASED
21. TOMISLAV GOLUBAN, CHICAGO RAMBLER, BLIND RACCOON
22. THE BEAU WEEVILS, SONGS IN THE KEY OF E, BLUE HAT RECORDS
23. SEASICK STEVE, CAN U COOK?, BMG
24. THE BOOGIE KINGS, DISTURBING THE PEACE, BLU JAZZ
25. PREACHER BOY, THE RUMBLE STRIP, COAST ROAD RECORDS