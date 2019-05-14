WEEKLY TOP AIRPLAY: MAY 14, 2019
POSTED:: May 14, 2019
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Top Airplay
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WMSE’S PROGRAM HOSTS CONSTANTLY SEARCH THROUGH THE LATEST RELEASES, AND FEATURE THE BEST IN ALL GENRES ON THEIR WEEKLY SHOWS. AT WMSE, THERE IS NO PROGRAM DIRECTOR CREATING DAILY PLAYLISTS, SO WHAT YOU HEAR IS A REFLECTION OF THE KNOWLEDGE, INTERESTS, AND PERSONALITIES OF OUR DEDICATED ON-AIR STAFF.
THE ALBUMS ON THE WEEKLY TOP AIRPLAY LIST REFLECT THE DIVERSE INTERESTS OF OUR STAFF, AND THE RANGE OF WHAT IS CONSIDERED “ALTERNATIVE”. AS A QUICK GENRE GUIDE: TOP 30 = MOSTLY POP AND ROCK AND SOME CROSSOVER GENRES LIKE ELECTRONIC, SOUL, HIP HOP AND WORLD, ADDS = TOP BRAND NEW RELEASES FOR THE WEEK, ELECTRONIC = ELECTRONIC, WORLD = WORLD, JAZZ = JAZZ (PRETTY EASY TO FIGURE OUT, RIGHT?). WMSE REPORTS THESE CHARTS EACH WEEK TO NACC, ALONGSIDE HUNDREDS OF OTHER STATIONS. THE NORTH AMERICAN COLLEGE AND COMMUNITY CHART TABULATES WEEKLY AIRPLAY FROM COLLEGE AND NON-COMMERCIAL RADIO STATIONS IN THE UNITED STATES AND CANADA. BLUES IS REPORTED AND UPDATED MONTHLY, SO CHECK BACK EVERY FOUR WEEKS FOR THE LATEST NEWS ON THOSE BLUES.
TAKE A LOOK THROUGH THE PAST WEEKS’ LISTS AND NOTICE JUST HOW MUCH THINGS CHANGE WEEK TO WEEK HERE AT WMSE. YOU’LL NEVER HEAR US GET VERY STAGNANT.EACH WEEK, WMSE’S MUSIC DIRECTOR, ERIN MAKES THOSE CHARTS AVAILABLE TO YOU, OUR LISTENERS. TAKE A LOOK AT WHAT OUR DJ’S ARE EXCITED ABOUT THESE DAYS IN SIX DIFFERENT CATEGORIES, AND GET A SENSE OF WHAT YOU’LL BE HEARING WHEN YOU TUNE IN TO WMSE…FOR NOW.
LISTINGS PRINTED AS: ARTIST, TITLE, LABEL
* = LOCAL
DATE REPORTED: 5/7/19
TOP 30
1. THE GROVELERS, CREAM CITY NIGHTS, SELF-RELEASED*
2. MARIELLE ALLSCHWANG & THE VISITATIONS, IV, SELF-RELEASED*
3. BAD RELIGION, AGE OF UNREASON, EPITAPH
4. CLOWNS, NATURE/NURTURE, FAT WRECK CHORDS
5. DURAND JONES AND THE INDICATIONS, AMERICAN LOVE CALL, DEAD OCEANS
6. BIBIO, RIBBONS, WARP
7. GGOOLLDD, WMSE RECORD STORE DAY 7″, WMSE*
8. LOS STRAITJACKETS, CHANNEL SURFING, YEP ROC
9. SIN BAD + BAD WIG, SIN BAD WIG [EP], SELF-RELEASED*
10. JENNY LEWIS, ON THE LINE, WARNER BROS.
11. KAREN O AND DANGER MOUSE, LUX PRIMA, BMG
12. JAMILA WOODS, LEGACY! LEGACY!, JAGJAGUWAR
13. ROSE OF THE WEST, S/T, COMMUNICATING VESSELS*
14. CLAUDE FONTAINE, S/T, INNOVATIVE LEISURE
15. IFIHADAHIFI, [ADVANCE TRACKS], SELF-RELEASED*
16. BELLS ATLAS, THE MYSTIC, TENDER LOVING EMPIRE
17. MATTHEW DAVIES, FLOWERS AND TICKET STUBS, SELF-RELEASED*
18. ALDOUS HARDING, DESIGNER, 4AD
19. BLUE UNIT, S/T [EP], SOMEWHERE COLD RECORDS*
20. REIGNING SOUND, ABDICATION…FOR YOUR LOVE, MERGE
21. L7, SCATTER THE RATS, BLACKHEART
22. CASHFIRE SUNSET, GET THE STARTS, SELF-RELEASED*
23. LADYTRON, S/T, !K7
24. JACK WATERSON, ADRIAN YOUNGE PRESENTS JACK WATERSON, LINEAR LABS
25. LAURYL SULFATE AND HER LADIES OF LEISURE, DANCE MUSIC SAVES LIVES, SELF-RELEASED*
26. CALEY CONWAY, SURROUNDED MIDDLE [EP], SELF-RELEASED*
27. THE YAWPERS, HUMAN QUESTION, BLOODSHOT
28. EX HEX, IT’S REAL, MERGE
29. IBIBIO SOUND MACHINE, DOKO MIEN, MERGE
30. CRAIG FINN, I NEED A NEW WAR, PARTISAN
ADDS
1. BOOGARINS, SOMBROU DUVIDA, OAR
2. THE BRIEFS, PLATINUM RATS, BURGER
3. THE DREAM SYNDICATE, THESE TIMES, ANTI-
4. ESPERANZA SPALDING, 12 LITTLE SPELLS, CONCORD
5. THE GET UP KIDS, PROBLEMS, POLYVINYL
6. GREYS, AGE HASN’T SPOILED YOU, CARPARK
7. JACKIE COHEN, ZAGG, SPACEBOMB
8. JAMILA WOODS, LEGACY! LEGACY!, JAGJAGUWAR
9. NOTS, 3, GONER
10. POW!, SHIFT, CASTLEFACE
ELECTRONIC
1. BIBIO, RIBBONS, WARP
2. KAREN O AND DANGER MOUSE, LUX PRIMA, BMG
3. LADYTRON, S/T, !K7
4. IBIBIO SOUND MACHINE, DOKO MIEN, MERGE
5. NICHOLAS ELERT, SPECULATIVE FICTION [EP], TRIPLE EYE INDUSTRIES*
6. THE CINEMATIC ORCHESTRA, TO BELIEVE, DOMINO
7. KOMPROMAT, TRAUM UND EXISTENZ, CITIZEN
8. THE FAINT, EGOWERK, SADDLE CREEK
9. PANDA BEAR, BUOYS, DOMINO
10. SHLOHMO, THE END, FRIENDS OF FRIENDS
HEAVY
1. NINE SHRINES, RETRIBUTION THERAPY, MASCOT
2. MODERN LOBOTOMY, PROTOHUMAN, SELF-RELEASED
3. ALLEGAEON, APOPTOSIS, METAL BLADE
4. LORD DYING, MYSTERIUM TREMENDUM, ENTERTAINMENT ONE
5. BEELZEBUB’S, PANTHEON OF THE NIGHTSIDE GODS, CENTURY MEDIA
6. MEMORIAM, THE SILENT VIGIL, NUCLEAR BLAST
7. AFTER THE BURIAL, EVERGREEN, SUMERIAN
8. INTER ARMA, SULPHUR ENGLISH, RELAPSE
9. HERMODR, FOREST SKY, SELF-RELEASED
10. DEVIL MASTER, SATAN SPITS ON CHILDREN OF LIGHT, RELAPSE
WORLD
1. CLAUDE FONTAINE, S/T, INNOVATIVE LEISURE
2. ANGELIQUE KIDJO, CELIA, DECCA
3. EKITI SOUND, ABEG NO VEX, CRAMMED DISCS
4. ELJURI, RESISTE, MANOVILL
5. KOMPROMAT, TRAUM UND EXISTENZ, CITIZEN
6. RODRIGO Y GABRIELA, METTAVOLUTION, ATO
7. SALUM ABDALLAH AND CUBAN MARIMBA BAND, NGOMA TANZANIA, DOMINO SOUND
8. MDOU MOCTAR, ILANA: THE CREATOR, SAHEL SOUNDS
9. ALTIN GUN, GECE, ATO
10. IBIBIO SOUND MACHINE, DOKO MIEN, MERGE
JAZZ
1. SNARKY PUPPY, IMMIGRANCE, GROUNDUP
2. WYNTON MARSALIS, BOLD [OST], BLUE ENGINE
3. JONTAVIOUS WILLIS, SPECTACULAR CLASS, KIND OF BLUE
4. RODNEY WHITAKER, COMMON GROUND, ORIGIN
5. DAVE MORTAN, BLUE IS MORE THAN A COLOR, SELF-RELEASED
6. CATHERINE RUSSELL, ALONE TOGETHER, DOT TIME
7. MEOW MEOW + THOMAS LAUDERDALE, HOTEL AMOUR, HEINZ
8. PAUL JONES QUARTET, THE PROCESS, AMP
9. BEHN GILLECE, PARALLEL UNIVERSE, POSITONE
10. JOE FIEDLER, OPEN SESAME, MULTIPHONICS
BLUES (UPDATED MONTHLY)
1. TOMMY CASTRO AND THE PAINKILLERS, KILLIN’ IT LIVE, ALLIGATOR
2. MARY LANE, TRAVELIN’ WOMAN, WOMEN OF THE BLUES RECORDS
3. TEDESCHI TRUCKS BAND, SIGNS, FANTASY
4. ALLY VENABLE, TEXAS HONEY, RUF RECORDS
5. BIG JOE AND THE DYNAFLOWS, ROCKHOUSE PARTY, SEVERN RECORDS
6. WATERMELON SLIM, CHURCH OF THE BLUES, NORTHERN BLUES MUSIC
7. BEAU WEEVILS, SONGS IN THE KEY OF E, BLUE HAT RECORDS
8. DANNY LYNN WILSON, PEACE OF MIND, SWINGNATION RECORDS
9. BENNY TURNER AND CASH MCCALL, GOING BACK HOME, BLIND RACCOON
10. SETH ROSENBLOOM, KEEP ON TURNING, SELF-RELEASED
11. ATOMIC ROAD KINGS, CLEAN UP THE BLOOD, BIG TONE RECORDS
12. JOHN MAYALL, NOBODY TOLD ME, FORTY BELOW RECORDS
13. MATT ANDERSEN, HALFWAY HOME BY MORNING, TRUE NORTH RECORDS
14. SUGARAY RAYFORD, SOMEBODY SAVE ME, FORTY BELOW RECORDS
15. COYOTE KINGS, ROCKET, SELF-RELEASED
16. GEORGE FREEMAN, GEORGE THE BOMB!, SOUTHPORT
17. CARA BEING, BLUE, GRIT, SELF-RELEASED
18. TONY HOLIDAY, TONY HOLIDAY’S PORCH SESSIONS, VIZZTONE
19. ROBIN TROWER, COMING CLOSER TO THE DAY, PROVOGUE
20. WALTER TROUT, SURVIVOR BLUES, PROVOGUE
21. INA FORSMAN, BEEN MEANING TO TELL YOU, RUF RECORDS
22. THE GOOD, THE BAD AND THE BLUES, THE GOOD, THE BAD AND THE BLUES, THIRD STREET CIGAR RECORDS
23. KENNY “BEEDY EYES” SMITH & THE HOUSE BUMPERS, DROP THE HAMMER, BIG EYE RECORDS
24. WILLIE BUCK, WILLIE BUCK WAY, DELMARK
25. VEGAS STRIP KINGS, JACKPOT!, GUTBUKIT RECORDS