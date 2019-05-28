WEEKLY TOP AIRPLAY: MAY 28, 2019
POSTED:: May 28, 2019
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Top Airplay
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WMSE’S PROGRAM HOSTS CONSTANTLY SEARCH THROUGH THE LATEST RELEASES, AND FEATURE THE BEST IN ALL GENRES ON THEIR WEEKLY SHOWS. AT WMSE, THERE IS NO PROGRAM DIRECTOR CREATING DAILY PLAYLISTS, SO WHAT YOU HEAR IS A REFLECTION OF THE KNOWLEDGE, INTERESTS, AND PERSONALITIES OF OUR DEDICATED ON-AIR STAFF.
THE ALBUMS ON THE WEEKLY TOP AIRPLAY LIST REFLECT THE DIVERSE INTERESTS OF OUR STAFF, AND THE RANGE OF WHAT IS CONSIDERED “ALTERNATIVE”. AS A QUICK GENRE GUIDE: TOP 30 = MOSTLY POP AND ROCK AND SOME CROSSOVER GENRES LIKE ELECTRONIC, SOUL, HIP HOP AND WORLD, ADDS = TOP BRAND NEW RELEASES FOR THE WEEK, ELECTRONIC = ELECTRONIC, WORLD = WORLD, JAZZ = JAZZ (PRETTY EASY TO FIGURE OUT, RIGHT?). WMSE REPORTS THESE CHARTS EACH WEEK TO NACC, ALONGSIDE HUNDREDS OF OTHER STATIONS. THE NORTH AMERICAN COLLEGE AND COMMUNITY CHART TABULATES WEEKLY AIRPLAY FROM COLLEGE AND NON-COMMERCIAL RADIO STATIONS IN THE UNITED STATES AND CANADA. BLUES IS REPORTED AND UPDATED MONTHLY, SO CHECK BACK EVERY FOUR WEEKS FOR THE LATEST NEWS ON THOSE BLUES.
TAKE A LOOK THROUGH THE PAST WEEKS’ LISTS AND NOTICE JUST HOW MUCH THINGS CHANGE WEEK TO WEEK HERE AT WMSE. YOU’LL NEVER HEAR US GET VERY STAGNANT.EACH WEEK, WMSE’S MUSIC DIRECTOR, ERIN MAKES THOSE CHARTS AVAILABLE TO YOU, OUR LISTENERS. TAKE A LOOK AT WHAT OUR DJ’S ARE EXCITED ABOUT THESE DAYS IN SIX DIFFERENT CATEGORIES, AND GET A SENSE OF WHAT YOU’LL BE HEARING WHEN YOU TUNE IN TO WMSE…FOR NOW.
LISTINGS PRINTED AS: ARTIST, TITLE, LABEL
* = LOCAL
DATE REPORTED: 5/21/19
TOP 30
1. THE GROVELERS, CRAM CITY NIGHTS, SELF-RELEASED*
2. KAREN O AND DANGER MOUSE, LUX PRIMA, BMG
3. BLANKENBERGE, MORE, SELF-RELEASED
4. DRAMATIC LOVERS, YOU TALK LOUD [ADVANCE TRACKS], SELF-RELEASED*
5. COSMONAUTS, STAR 69, BURGER
6. THE MYSTERY LIGHTS, TOO MUCH TENSION!, WICK
7. CATE LE BON, REWARD, MEXICAN SUMMER
8. THE GET UP KIDS, PROBLEMS, POLYVINYL
9. PROMARTYR, NO PASSION ALL TECHNIQUE [REISSUE], DOMINO
10. MARIELLE ALLSCHWANG AND THE VISITATIONS, IV, SELF-RELEASED*
11. EX HEX, IT’S REAL, MERGE
12. BIG THIEF, U.F.O.F., 4AD
13. ENTRACTE TWIST, S/T, REQUIEM POUR UN TWISTER
14. VINZ CLORTHO, FOOL’S PARADISE [EP], SELF-RELEASED*
15. DRAHLA, USELESS COORDINATES, CAPTURED TRACKS
16. FEELS, POST EARTH, WICHITA
17. POW!, SHIFT, CASTLE FACE
18. AGOUTI, NODES, SELF-RELEASED
19. GUIDED BY VOICES, WARP & WOOF, GBV INC.
20. DRESSY BESSY, FAST FASTER DISASTER, YEP ROC
21. BROKEN SOCIAL SCENE, LET’S TRY THE AFTER, ARTS & CRAFTS
22. BAD RELIGION, AGE OF UNREASON, EPITAPH
23. ALDOUS HARDING, DESIGNER, 4AD
24. CASHFIRE SUNSET, GET STARTS, SELF-RELEASED*
25. DIRTY DANCING, THAT FOR THIS, GLOSS RECORDS*
26. BOOGARINS, SOMBROU DUVIDA, OAR
27. JAMILA WOODS, LEGACY! LEGACY!, JAGJAGUWAR
28. AN HORSE, MODERN AIR LAME-O
29. BLEU NUIT, LE JARDIN DES MEMORIES, REQUIEM POUR UN TWISTER
30. PUP, MORBID STUFF, LITTLE DIPPER
ADDS
1. BLACK MOUNTAIN, DESTROYER, JAGJAGUWAR
2. FAYE WEBSTER, ATLANTA MILLIONAIRES CLUB, SECRETLY CANADIAN
3. GEMMA, FEELING’S NOT A TEMPO, DOUBLE DOUBLE WHAMMY
4. THE INTELLIGENCE, UN-PSYCHEDELIC IN PEAVEY CITY, VAPID MOONLIGHTING
5. JUAN WAUTERS, INTRODUCING JUAN PABLO, CAPTURED TRACKS
6. MIDDLE KIDS, NEW SONGS FOR OLD PROBLEMS [EP], DOMINO
7. THE PINHEADS, IS THIS REAL, FARMER & THE OWL
8. RED STEPPES, ARCS, NATIVE CAT
9. SEBADOH, ACT SURPRISED, DANGERBIRD
10. THEE OH SEES, THEE HOUNDS OF FOGGY NOTION [REISSUE], CASTLE FACE
ELECTRONIC
1. KAREN O AND DANGER MOUSE, LUX PRIMA, BMG
2. BIBIO, RIBBONS, WARP
3. LADYTRON, S/T, !K7
4. BIG WILD, SUPERDREAM, COUNTER
5. SHLOHMO, THE END, FRIENDS OF FRIENDS
6. LA HOULE, PREMIERE VAGUE, CROQUE MADAME
7. KOMPROMAT, TRAUM UND EXISTENZ, CITIZENS
8. APPARAT, LP5, MUTE
9. IBIBIO SOUND MACHINE, DOKO MIEN, MERGE
10. NICOLA CRUZ, SIKU, ZZK
HEAVY
1. VALE OF PNATH, ACCURSED, WILLOWTIP
2. DARKTHRONE, OLD STAR, PEACEVILLE
3. MASTODON, COLD DARK PLACE [EP], REPRISE
4. NOCTURNUS AD, PARADOX, PROFOUND LORE
5. DEATH ANGEL, HUMANICIDE, NUCLEAR BLAST
6. RINGARE, UNDER PALE MOON [EP], IRON BONEHEAD
7. BETHLEHEM, LEBE DICH LEER, PROPHECY PRODUCTIONS
8. HAUNT, IF ICARUS COULD FLY, SHADOW KINGDOM
9. BRUTUS, NEST, SARGENT HOUSE
10. ENCOFFINATION, WE PROCLAIM YOUR DEATH O’ LORD, SELFMADEGOD
WORLD
1. ANGEL BAT DAWID, THE ORACLE, INTERNATIONAL ANTHEM
2. KOMPROMAT, TRAUM UND EXISTENZ, CITIZEN
3. NICOLA CRUZ, SIKU, ZZK
4. IBIBIO SOUND MACHINE, DOKO MIEN, MERGE
5. SALUM ABDALLAH AND CUBAN MARIMBA BAND, NGOMA TANZANIA, DOMINO SOUND
6. KEL ASSOUF, BLACK TENERE, GLITTERBEAT
7. ALTIN GUN, GECE, ATO
8. COMBO CHIMBITA, AHOMALE, ANTI-
9. ANGELIQUE KIDJO, CELIA, DECCA
10. GRUPO FANTASMA, AMERICAN MUSIC: VOL. VII, BLUE CORN
JAZZ
1. THE COMET IS COMING, TRUST IN THE LIFEFORCE OF THE DEEP MYSTERY, IMPULSE!
2. SNARKY PUPPY, IMMIGRANCE, GROUNDUP
3. ART ENSEMBLE OF CHICAGO, WE ARE ON THE EDGE, PI
4. LEYLA MCCALLA, THE CAPITALIST BLUES, JAZZ VILLAGE
5. ULYSSES OWENS JR, SONGS OF FREEDOM, RESILIENCE
6. WYNTON MARSALIS, BOLDEN [ORIGINAL SOUNDTRACK], BLUE ENGINE
7. CHORD FOUR, CALIFORNIA AVANT GARDE, SELF-RELEASED
8. PETER LIN, NEW AGE OLD WAYS, SELF-RELEASED
9. FOG, TRI SESSIONS VOL. 2, YAMA
10. REBECCA DUMAINE AND DAVE MILLER COMBO, CHEZ NOUS, SUMMIT
BLUES (UPDATED MONTHLY)
1. TOMMY CASTRO AND THE PAINKILLERS, KILLIN’ IT LIVE, ALLIGATOR
2. MARY LANE, TRAVELIN’ WOMAN, WOMEN OF THE BLUES RECORDS
3. TEDESCHI TRUCKS BAND, SIGNS, FANTASY
4. ALLY VENABLE, TEXAS HONEY, RUF RECORDS
5. BIG JOE AND THE DYNAFLOWS, ROCKHOUSE PARTY, SEVERN RECORDS
6. WATERMELON SLIM, CHURCH OF THE BLUES, NORTHERN BLUES MUSIC
7. BEAU WEEVILS, SONGS IN THE KEY OF E, BLUE HAT RECORDS
8. DANNY LYNN WILSON, PEACE OF MIND, SWINGNATION RECORDS
9. BENNY TURNER AND CASH MCCALL, GOING BACK HOME, BLIND RACCOON
10. SETH ROSENBLOOM, KEEP ON TURNING, SELF-RELEASED
11. ATOMIC ROAD KINGS, CLEAN UP THE BLOOD, BIG TONE RECORDS
12. JOHN MAYALL, NOBODY TOLD ME, FORTY BELOW RECORDS
13. MATT ANDERSEN, HALFWAY HOME BY MORNING, TRUE NORTH RECORDS
14. SUGARAY RAYFORD, SOMEBODY SAVE ME, FORTY BELOW RECORDS
15. COYOTE KINGS, ROCKET, SELF-RELEASED
16. GEORGE FREEMAN, GEORGE THE BOMB!, SOUTHPORT
17. CARA BEING, BLUE, GRIT, SELF-RELEASED
18. TONY HOLIDAY, TONY HOLIDAY’S PORCH SESSIONS, VIZZTONE
19. ROBIN TROWER, COMING CLOSER TO THE DAY, PROVOGUE
20. WALTER TROUT, SURVIVOR BLUES, PROVOGUE
21. INA FORSMAN, BEEN MEANING TO TELL YOU, RUF RECORDS
22. THE GOOD, THE BAD AND THE BLUES, THE GOOD, THE BAD AND THE BLUES, THIRD STREET CIGAR RECORDS
23. KENNY “BEEDY EYES” SMITH & THE HOUSE BUMPERS, DROP THE HAMMER, BIG EYE RECORDS
24. WILLIE BUCK, WILLIE BUCK WAY, DELMARK
25. VEGAS STRIP KINGS, JACKPOT!, GUTBUKIT RECORDS