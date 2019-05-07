WEEKLY TOP AIRPLAY: MAY 7, 2019
POSTED:: May 7, 2019
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Top Airplay
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WMSE’S PROGRAM HOSTS CONSTANTLY SEARCH THROUGH THE LATEST RELEASES, AND FEATURE THE BEST IN ALL GENRES ON THEIR WEEKLY SHOWS. AT WMSE, THERE IS NO PROGRAM DIRECTOR CREATING DAILY PLAYLISTS, SO WHAT YOU HEAR IS A REFLECTION OF THE KNOWLEDGE, INTERESTS, AND PERSONALITIES OF OUR DEDICATED ON-AIR STAFF.
THE ALBUMS ON THE WEEKLY TOP AIRPLAY LIST REFLECT THE DIVERSE INTERESTS OF OUR STAFF, AND THE RANGE OF WHAT IS CONSIDERED “ALTERNATIVE”. AS A QUICK GENRE GUIDE: TOP 30 = MOSTLY POP AND ROCK AND SOME CROSSOVER GENRES LIKE ELECTRONIC, SOUL, HIP HOP AND WORLD, ADDS = TOP BRAND NEW RELEASES FOR THE WEEK, ELECTRONIC = ELECTRONIC, WORLD = WORLD, JAZZ = JAZZ (PRETTY EASY TO FIGURE OUT, RIGHT?). WMSE REPORTS THESE CHARTS EACH WEEK TO NACC, ALONGSIDE HUNDREDS OF OTHER STATIONS. THE NORTH AMERICAN COLLEGE AND COMMUNITY CHART TABULATES WEEKLY AIRPLAY FROM COLLEGE AND NON-COMMERCIAL RADIO STATIONS IN THE UNITED STATES AND CANADA. BLUES IS REPORTED AND UPDATED MONTHLY, SO CHECK BACK EVERY FOUR WEEKS FOR THE LATEST NEWS ON THOSE BLUES.
TAKE A LOOK THROUGH THE PAST WEEKS’ LISTS AND NOTICE JUST HOW MUCH THINGS CHANGE WEEK TO WEEK HERE AT WMSE. YOU’LL NEVER HEAR US GET VERY STAGNANT.EACH WEEK, WMSE’S MUSIC DIRECTOR, ERIN MAKES THOSE CHARTS AVAILABLE TO YOU, OUR LISTENERS. TAKE A LOOK AT WHAT OUR DJ’S ARE EXCITED ABOUT THESE DAYS IN SIX DIFFERENT CATEGORIES, AND GET A SENSE OF WHAT YOU’LL BE HEARING WHEN YOU TUNE IN TO WMSE…FOR NOW.
LISTINGS PRINTED AS: ARTIST, TITLE, LABEL
* = LOCAL
DATE REPORTED: 5/7/19
TOP 30
1. MARIELLE ALLSCHWANG & THE VISITATIONS, VISITATIONS, IV, SELF-RELEASED*
2. COSMONAUTS, STAR 69, BURGER
3. ALDOUS HARDING, DESIGNER, 4AD
4. KOMPROMOAT, TRAUM UND, CITIZEN
5. JENNY LEWIS, ON THE LINE, WARNER BROS.
6. CLAYPOOL LENNON DELIRIUM, SOUTH OF REALITY, ATO
7. ROSE OF THE WEST, S/T, COMMUNICATING VESSELS*
8. BLEU NUIT, LE JARDIN DES MEMORIES, RPUT
9. WILD BELLE, EVERYBODY ONE OF A KIND, LOVE TONE
10. GRAHAM HUNT, LEAVING SILVER CITY, SELF-RELEASED*
11. GGOOLLDD, WMSE RECORD STORE DAY 7″, WMSE*
12. NICHOLAS ELERT, SPECULATIVE FICTION [EP], TRIPLE EYE INDUSTRIES*
13. MICHELLE BLADES, VISITOR, MIDNIGHT SPECIAL
14. TEEN, GOOD FRUIT, CARPARK
15. SODA ROAD, ARMS B/W STATION WAGON [EP], SELF-RELEASED*
16. THE BUDOS BAND, V, DAPTONE
17. FAT WHITE FAMILY, SERF’S UP!, DOMINO
18. CALEY CONWAY, SURROUNDED MIDDLE [EP], SELF-RELEASED*
19. SHE KEEPS BEES, KINSHIP, BA DA BING!
20. TACOCAT, THIS MESS IS A PLACE, SUB POP
21. EX HEX, IT’S REAL, MERGE
22. JACK WATERSON, ADRIAN YOUNGE PRESENTS: JACK WATERSON, LINEAR LABS
23. GARCIA PEOPLES, NATURAL FACTS, BEYOND BEYOND IS BEYOND
24. PESHTIGO, S/T [SINGLES], SELF-RELEASED*
25. KING GIZZARD AND THE LIZARD WIZARD, FISHING FOR FISHIES, ATO
26. THE COATHANGERS, THE DEVIL YOU KNOW, SUICIDE SQUEEZE
27. FOAMMM, S/T, SHEEP CHASE RECORDS
28. TEENAGE BOTTLEROCKET, STAY RAD!, FAT WRECK CHORDS
29. GIUDA, E.V.A., BURGER
30. KEVIN MORBY, OH MY GOD, DEAD OCEANS
ADDS
1. AA BONDY, ENDERNES, FAT POSSUM
2. ALASKAALASKA, THE DOTS, MARATHON ARTISTS
3. BAD RELIGION, AGE OF UNREASON, EPITAPH
4. BIG THIEF, U.F.O.F., 4AD
5. BODY TYPE, EP1 + EP2, PARTISAN
6. COMBO CHIMBITA, AHOMALE, ANTI-
7. DRAHLA, USELESS, COORDINATES, CAPTURED TRACKS
8. KING GIZZARD AND THE LIZARD WIZARD, FISHING FOR FISHIES, ATO
9. MARTHA, LOVE KEEPS KICKING, DIRTNAP
10. VERSING, 10,000, HARDLY ART
ELECTRONIC
1. KAREN O AND DANGER MOUSE, LUX PRIMA, BMG
2. BIBIO, RIBBONS, WARP
3. PESHTIGO, [ADVANCE SINGLES], SELF-RELEASED*
4. NICOLA CRUZ, SIKU, ZZK
5. NICHOLAS ELERT, SPECULATIVE FICTION [EP], TRIPLE EYE INDUSTRIES*
6. AVEY TARE, COWS ON HOURGLASS POND, DOMINO
7. DELICATE STEVE, TILL I BURN UP, ANTI-
8. SNEAKS, HIGHWAY HYPNOSIS, MERGE
9. SHLOHMO, THE END, FRIENDS OF FRIENDS
10. ANEMONE, BEAT MY DISTANCE, LUMINELLE
HIP HOP
1. SNEAKS, HIGHWAY HYPNOSIS, MERGE
2. GEORGIA ANNE MULDROW, OVERLOAD, BRAINFEEDER
3. BOOGIE, EVERYTHINGS FOR SALE, SHADY
4. THE UNDERACHIEVERS, “REP THE SET” [SINGLE], SELF-RELEASED
5. CANTRELL, STARDUST 2 ANGELS, MASS APPEAL
6. DEM ATLAS, BAD ACTRESS, RHYMESAYERS
7. ANDERSON. PAAK, OXNARD AFTERMATH/12 TONE
8. HARRIET BROWN, MALL OF FORTUNE, INNOVATIVE LEISURE
9. COCHMEA, ALL MY RELATIONS, DAPTONE
10. OBNOX, BANG MESSIAH, SMOG VEIL
HEAVY
1. NINE SHRINES, RETRIBUTION THERAPY, MASCOT
2. MODERN LOBOTOMY, PROTOHUMAN, SELF-RELEASED
3. ALLEGAEON, APOPTOSIS, METAL BLADE
4. LORD DYING, MYSTERIUM TREMENDUM, ENTERTAINMENT ONE
5. BEELZEBUB’S, PANTHEON OF THE NIGHTSIDE GODS, CENTURY MEDIA
6. MEMORIAM, THE SILENT VIGIL, NUCLEAR BLAST
7. AFTER THE BURIAL, EVERGREEN, SUMERIAN
8. INTER ARMA, SULPHUR ENGLISH, RELAPSE
9. HERMODR, FOREST SKY, SELF-RELEASED
10. DEVIL MASTER, SATAN SPITS ON CHILDREN OF LIGHT, RELAPSE
WORLD
1. KOMPROMAT, TRAUM UND EXISTENZ, CITIZEN
2. ANGELIQUE KIDJO, CELIA, DECCA
3. RAZTERIA, INFINITY, ASTERIA
4. GIUDA, E.V.A, BURGER
5. NICOLA CRUZ, SIKU, ZZK
6. GRUPO FANTASMA, AMERICAN MUSIC: VOL. VII, BLUE CORN
7. IBIBIO SOUND MACHINE, DOKO MIEN, MERGE
8. ALTIN GUN, GECE, ATO
9. ELJURI, RESISTE, MANOVILL
10. CLAUDE FONTAINE, S/T, INNOVATIVE LEISURE
JAZZ
1. STOMATA, CRAWFISH AND HIGHLIFE, SELF-RELEASED
2. NORAH JONES, BEGIN AGAIN, CAPITOL
3. THE COMET IS COMING, TRUST IN THE LIFEFORCE OF THE DEEP MYSTERY, IMPULSE!
4. JONTAVIOUS WILLIS, SPECTACULAR CLASS, KIND OF BLUE
5. HERLIN RILEY, PERPETUAL OPTIMISM, MACK AVENUE
6. QUIANA LYNELL, A LITTLE LOVE, CONCORD JAZZ
7. WYNTON MARSALIS, BOLD [OST], BLUE ENGINE
8. JOSHUA REDMAN QUARTET, COME WHAT MAY, NONESUCH
9. FUMI TOMITA, THE ELEPHANT VANISHES, OA2
10. ELLEN ROWE OCTET, MOMENTUM, SMOKIN’ SLEDDOG
BLUES (UPDATED MONTHLY)
1. TOMMY CASTRO AND THE PAINKILLERS, KILLIN’ IT LIVE, ALLIGATOR
2. MARY LANE, TRAVELIN’ WOMAN, WOMEN OF THE BLUES RECORDS
3. TEDESCHI TRUCKS BAND, SIGNS, FANTASY
4. ALLY VENABLE, TEXAS HONEY, RUF RECORDS
5. BIG JOE AND THE DYNAFLOWS, ROCKHOUSE PARTY, SEVERN RECORDS
6. WATERMELON SLIM, CHURCH OF THE BLUES, NORTHERN BLUES MUSIC
7. BEAU WEEVILS, SONGS IN THE KEY OF E, BLUE HAT RECORDS
8. DANNY LYNN WILSON, PEACE OF MIND, SWINGNATION RECORDS
9. BENNY TURNER AND CASH MCCALL, GOING BACK HOME, BLIND RACCOON
10. SETH ROSENBLOOM, KEEP ON TURNING, SELF-RELEASED
11. ATOMIC ROAD KINGS, CLEAN UP THE BLOOD, BIG TONE RECORDS
12. JOHN MAYALL, NOBODY TOLD ME, FORTY BELOW RECORDS
13. MATT ANDERSEN, HALFWAY HOME BY MORNING, TRUE NORTH RECORDS
14. SUGARAY RAYFORD, SOMEBODY SAVE ME, FORTY BELOW RECORDS
15. COYOTE KINGS, ROCKET, SELF-RELEASED
16. GEORGE FREEMAN, GEORGE THE BOMB!, SOUTHPORT
17. CARA BEING, BLUE, GRIT, SELF-RELEASED
18. TONY HOLIDAY, TONY HOLIDAY’S PORCH SESSIONS, VIZZTONE
19. ROBIN TROWER, COMING CLOSER TO THE DAY, PROVOGUE
20. WALTER TROUT, SURVIVOR BLUES, PROVOGUE
21. INA FORSMAN, BEEN MEANING TO TELL YOU, RUF RECORDS
22. THE GOOD, THE BAD AND THE BLUES, THE GOOD, THE BAD AND THE BLUES, THIRD STREET CIGAR RECORDS
23. KENNY “BEEDY EYES” SMITH & THE HOUSE BUMPERS, DROP THE HAMMER, BIG EYE RECORDS
24. WILLIE BUCK, WILLIE BUCK WAY, DELMARK
25. VEGAS STRIP KINGS, JACKPOT!, GUTBUKIT RECORDS