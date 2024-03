THE CHARTS – 3/5/24

Artist Record Label

1 IDLES Tangk Partisan

2 TY SEGALL Three Bells Drag City

3 SOMETHING TO DO Here Comes The Panic Something to Do **

4 J MASCIS What Do We Do Now Sub Pop

5 DIAMOND LIFE Neon Dreams Triple Eye Industries **

6 TORRES What An Enormous Room Merge

7 GHOST FUNK ORCHESTRA A Trip To The Moon Karma Chief/Colemine

8 IMMORTAL GIRLFRIEND Sojourner Self-Released **

9 SLEATER-KINNEY Little Rope Loma Vista/Concord

10 STEVE HACKETT Circus & The Nightwhale Inside Out

11 FRIKO Where We’ve Been, Where We Go From Here ATO

12 TINSLEY ELLIS Naked Truth Alligator

13 MEAN JEANS Blasted Fat Wreck Chords

14 SPLIT SYSTEM Vol. 2 Goner

15 JJ GREY AND MOFRO Olustee Alligator

16 GURRIERS Des Goblin [EP] Self-Released

17 YOSEF GUTMAN FEAT. LIONEL LOUEKE Soul Song Soul Song

18 GRANDADDY Blu Wav Dangerbird

19 SCAM LIKELY “Winner” [Single] Self-Released **

20 ORGONE Chimera 3 Palm

21 MADI DIAZ Weird Faith Anti-

22 DEHD “Mood Ring” [Single] Fat Possum

23 MALA VISTA “In The Dark” [Single] Spaghetty Town

24 FALSE TRACKS Hymn For Terror Strange Mono

25 SLIFT Ilion Sub Pop

26 ALKALINE TRIO Blood, Hair, And Eyeballs Rise

27 KEVIN BURT Thank You Brother Bill: A Tribute To Bill Withers Gulf Coast

28 OMNI Souvenir Sub Pop

29 ROYAL OTIS Pratts & Pain Ourness