WEEKLY TOP AIRPLAY: July 11
POSTED:: July 11, 2022
FILED UNDER::
General
WMSE’S PROGRAM HOSTS CONSTANTLY SEARCH THROUGH THE LATEST RELEASES AND FEATURE THE BEST IN ALL GENRES ON THEIR WEEKLY SHOWS. AT WMSE, THERE IS NO PROGRAM DIRECTOR CREATING DAILY PLAYLISTS, SO WHAT YOU HEAR IS A REFLECTION OF THE KNOWLEDGE, INTERESTS, AND PERSONALITIES OF OUR DEDICATED ON-AIR STAFF.THE ALBUMS ON THE WEEKLY TOP AIRPLAY LIST REFLECT THE DIVERSE INTERESTS OF OUR STAFF, AND THE RANGE OF WHAT IS CONSIDERED “ALTERNATIVE”. AS A QUICK GENRE GUIDE: TOP 30 = MOSTLY POP AND ROCK AND SOME CROSSOVER GENRES LIKE ELECTRONIC, SOUL, HIP HOP AND WORLD, ADDS = TOP BRAND NEW RELEASES FOR THE WEEK, ELECTRONIC = ELECTRONIC, WORLD = WORLD, JAZZ = JAZZ (PRETTY EASY TO FIGURE OUT, RIGHT?). WMSE REPORTS THESE CHARTS EACH WEEK TO NACC, ALONGSIDE HUNDREDS OF OTHER STATIONS. THE NORTH AMERICAN COLLEGE AND COMMUNITY CHART TABULATES WEEKLY AIRPLAY FROM COLLEGE AND NON-COMMERCIAL RADIO STATIONS IN THE UNITED STATES AND CANADA. BLUES IS REPORTED AND UPDATED MONTHLY, SO CHECK BACK EVERY FOUR WEEKS FOR THE LATEST NEWS ON THOSE BLUES.TAKE A LOOK THROUGH THE PAST WEEKS’ LISTS AND NOTICE JUST HOW MUCH THINGS CHANGE WEEK TO WEEK HERE AT WMSE. YOU’LL NEVER HEAR US GET VERY STAGNANT. EACH WEEK, WMSE’S MUSIC DIRECTOR, ERIN MAKES THOSE CHARTS AVAILABLE TO YOU, OUR LISTENERS. TAKE A LOOK AT WHAT OUR DJ’S ARE EXCITED ABOUT THESE DAYS IN SIX DIFFERENT CATEGORIES AND GET A SENSE OF WHAT YOU’LL BE HEARING WHEN YOU TUNE IN TO WMSE…FOR NOW.LISTINGS PRINTED AS: ARTIST, TITLE, LABEL
*= LOCAL
DATE REPORTED: 7/11/22TOP 30
1 AUTOMATIC, Excess, Stones Throw
2 ZONI, Samsara, Self-Released
3 KEVIN MORBY, This Is A Photograph, Dead Oceans/Secretly Group
4 COLA, Deep In View,Fire Talk
5 TIJUANA PANTHERS, Halfway To Eighty, Innovative Leisure
6TEDESCHI TRUCKS BAND, I Am The Moon: II. Ascension, Fantasy/Concord
7 TOM CAUFIELD, Pastures Of Wonder, Self-Released
8 VELOCIHAMSTER, Uncaged, Self-Released *
9 HORSEGIRL, Versions Of Modern Performance, Matador
10 WEIRD NIGHTMARE, Weird Nightmare, Sub Pop
11 AMIRTHA KIDAMBI AND LUKE STEWART, Zenith/Naidr, Tripticks Tapes
12, SMILE, THE, A Light For Attracting Attention, XL
13 ZOLA JESUS, Arkhon, Sacred Bones*
14 WILCO, Cruel Country, dBpm
15 JACK WHITE, Fear Of The Dawn, Third Man/The Orchard
16 GHOST WOMAN “Clockwork” [Single] Full Time Hobby*
17 GRAHAM HUNT, If You Knew Would You Believe It?, Smoking Room
18 KIKAGAKU MOYO, Kumoyo Island, Guruguru Brain
19 QUILZ, THE, “Love Submission” [Single], Prickly*
20 GROVELERS, THE, Misplaced Cars And Blackouts, Self-Released*
21 KING GIZZARD AND THE LIZARD WIZARD, Omnium Gatherum, KGLW
22 LYNN TREDEAU, Reflection, Self-Released
23 DOLLY PARTON, Run, Rose, Run, Butterfly
24 QUINQUIS, Seim, Mute
25 BEN SIDRAN, Swing State, Nardis/Bonsai
26 GABBARD BROTHERS, THE, The Gabbard Brothers, Karma Chief
27 LACK OF REASON, You Can Fix It, Self-Released*
28 BROWNS CREW, “100 Mexicanos” [Single], Casa Chocantes,LLC*
29 SAADA BONAIRE, 1992 (Nineteen Ninety-Two), Captured Tracks
30 CRAIG FINN, A Legacy Of Rentals, Positive Jams/Thirty Tigers
ADDS:
1 Art D’Ecco, After The HEad Rush, Paper Bag
2 Birth, Born, Bad Open
3 Viagara Boys, Cave Worls, Year0001
4 TRAAMS, Personal Best, Fat Cat
5 Sol Messiah, Sol Supreme Feat. Combatta, [Single], Rhymesayers
6 Sincere Engineer, Bottle Lightening Twince, [Single] Hopeless
7 Sampah The Great, Never Forget, [Single], Loma Vista/Concord
8 Russian Circles, Conduit [Single], Sargent House
9 Momma, Household Name, Polyvinyl
10 Mantar, Pain is Forver, Metal Blade
ELECTRONIC
1 QUILZ, THE “LOVE SUBMISSION” [SINGLE] PRICKLY RECORDS*
2 TORO Y MOI MAHAL DEAD OCEANS
3 LUXI “WAITING” [SINGLE] WICKED ALLEY*
4 IBIBIO SOUND MACHINE ELECTRICITY MERGE
5 PIERRE KWENDERS JOSÉ LOUIS AND THE PARADOX OF LOVE ARTS & CRAFTS
6 MARIA CHIARA ARGIRO FOREST CITY INNOVATIVE LEISURE
7 !!! (CHK CHK CHK) LET IT BE BLUE WARP
8 ACID ARAB REMIXES CRAMMED DISCS
9 ADULT BECOMING UNDONE DAIS
10 SYLVAN ESSO “SUNBURN” [SINGLE] LOMA VISTA/CONCORDWORLD
1 CONGOTRONICS INTERNATIONAL WHERE’S THE ONE? CRAMMED DISCS
2 PIERRE KWENDERS JOSÉ LOUIS AND THE PARADOX OF LOVE ARTS & CRAFTS
3 SESSA “GOSTAR DO MUNDO” [SINGLE] MEXICAN SUMMER
4 MERIDIAN BROTHERS AND EL GRUPO RENACIMIENTO “METAMORFOSIS” [SINGLE] ANSONIA
5 KOLONIEN TILL SKOGEN CUMBANCHA
6 ROKIA KONE AND JACKNIFE LEE BAMANAN REAL WORLD
7 BLACK SEEDS LOVE AND FIRE EASY STAR
8 KIKAGAKU MOYO KUMOYO ISLAND GURUGURU BRAIN
9 MISTA SAVONA PRESENTS HAVANA MEETS KINGSTON, PART 2 CUMBANCHA
10 LA FEMME “SACATE LA” [SINGLE] DISQUE POINTU/IDOL
JAZZ
1 STILL POINT, THE FULL CIRCLE ANTHRO-PHONIC
2 JEAN FINEBERG JEAN FINEBERG & JAZZPHORIA SELF-RELEASED
3 JOHN LEE THE ARTIST CELLAR
4 RICKY FORD THE WAILING SOUNDS OF RICKY FORD WHALING CITY SOUNDS
5 MARK FILSINGER CHAMBER BIG BAND GROOVIN’ HIGH BUFFALO JAZZ COLLECTIVE
6 YELENA ECKEMOFF I AM A STRANGER IN THIS WORLD L AND H
7 KENN FOX AND GARRETT WAITE MAPLE AVENUE SELF-RELEASED
8 PEGASIS TWO SELF-RELEASED*
9 JAMES BROWN SONG WITHIN A STORY NGP
10 TS MONK TWO CONTINENTS ONE GROOVE (LIVE) STORYVILLE
BLUES (UPDATED MONTHLY)
1 DELBERT MCCLINTON, OUTDATED EMOTION, THIRTY TIGERS
2 MAVIS STAPLES & LEVON HELM, CARRY ME HOME, ANTI-/EPITAPH
3 BONNIE RAITT, JUST LIKE THAT, REDWING RECORDS
4 CHARLIE MUSSELWHITE, MISSISSIPPI SON, ALLIGATOR
5 EDGAR WINTER, BROTHER JOHNNY, QUARTO VALLEY RECORDS
6 DANA FUCHS, BORROWED TIME, RUF RECORDS
7 MARKEY BLUE RIC LATINA PROJECT, JUMPIN’ THE BROOM, SOUL SOUND RECORDS
8 ANTHONY GERACI BLUES, CALLED MY NAME, BLIND RACCOON
9 GINA SICILIA, UNCHANGE, VIZZTONE
10 LEW JETTON & 61 SOUTH, DÉJÀ HOODOO, ENDLESS BLUES
11 GARY CAIN, NEXT STOP, BLIND RACCOON
12 ALBERT CASTIGLIA, I GOT LOVE, GULF COAST RECORDS
13 THE PHANTOM BLUES BAND, BLUES FOR BREAKFAST, LITTLE VILLAGE
14 ANN PEEBLES & HI RHYTHM SECTION, LIVE IN MEMPHIS, MEMPHIS INTERNATIONAL
15 BOB STROGER & THE HEADCUTTERS, THAT’S MY NAME, DELMARK RECORDS
16 THE DUKE ROBILLARD BAND, THEY CALLED IT RHYTHM AND BLUES, STONY PLAIN
17 KENNY NEAL, STRAIGHT FROM THE HEART, RUF RECORDS
18 LEVEE TOWN, TRYING TO KEEP MY HEAD ABOVE WATER, HUDTONE RECORDS
19 EARLY TIMES & THE HIGH ROLLERS!, ELECTRIC CITY, DEALER’S CHOICE RECORDS
20 JIM DAN DEE, REAL BLUES, BLIND RACCOON
21 VANEESE THOMAS, FIGHT THE GOOD FIGHT, BLUE HEART RECORDS
22 KATHY LYON, TEXAS HIGHWAY, MONTROSE RECORDS
23 RONNIE EARL AND THE BROADCASTERS, MERCY ME, STONY PLAIN
24 MISS BIX, BRING IT, BLUE HEART RECORDS
25 DAVE WELD & THE IMPERIAL FLAMES, NIGHTWALK, DELMARK
POSTED BY:: Sidney McCain
TAGGED::
FILED UNDER::
General
WMSE’S PROGRAM HOSTS CONSTANTLY SEARCH THROUGH THE LATEST RELEASES AND FEATURE THE BEST IN ALL GENRES ON THEIR WEEKLY SHOWS. AT WMSE, THERE IS NO PROGRAM DIRECTOR CREATING DAILY PLAYLISTS, SO WHAT YOU HEAR IS A REFLECTION OF THE KNOWLEDGE, INTERESTS, AND PERSONALITIES OF OUR DEDICATED ON-AIR STAFF.THE ALBUMS ON THE WEEKLY TOP AIRPLAY LIST REFLECT THE DIVERSE INTERESTS OF OUR STAFF, AND THE RANGE OF WHAT IS CONSIDERED “ALTERNATIVE”. AS A QUICK GENRE GUIDE: TOP 30 = MOSTLY POP AND ROCK AND SOME CROSSOVER GENRES LIKE ELECTRONIC, SOUL, HIP HOP AND WORLD, ADDS = TOP BRAND NEW RELEASES FOR THE WEEK, ELECTRONIC = ELECTRONIC, WORLD = WORLD, JAZZ = JAZZ (PRETTY EASY TO FIGURE OUT, RIGHT?). WMSE REPORTS THESE CHARTS EACH WEEK TO NACC, ALONGSIDE HUNDREDS OF OTHER STATIONS. THE NORTH AMERICAN COLLEGE AND COMMUNITY CHART TABULATES WEEKLY AIRPLAY FROM COLLEGE AND NON-COMMERCIAL RADIO STATIONS IN THE UNITED STATES AND CANADA. BLUES IS REPORTED AND UPDATED MONTHLY, SO CHECK BACK EVERY FOUR WEEKS FOR THE LATEST NEWS ON THOSE BLUES.TAKE A LOOK THROUGH THE PAST WEEKS’ LISTS AND NOTICE JUST HOW MUCH THINGS CHANGE WEEK TO WEEK HERE AT WMSE. YOU’LL NEVER HEAR US GET VERY STAGNANT. EACH WEEK, WMSE’S MUSIC DIRECTOR, ERIN MAKES THOSE CHARTS AVAILABLE TO YOU, OUR LISTENERS. TAKE A LOOK AT WHAT OUR DJ’S ARE EXCITED ABOUT THESE DAYS IN SIX DIFFERENT CATEGORIES AND GET A SENSE OF WHAT YOU’LL BE HEARING WHEN YOU TUNE IN TO WMSE…FOR NOW.LISTINGS PRINTED AS: ARTIST, TITLE, LABEL
*= LOCAL
DATE REPORTED: 7/11/22TOP 30
1 AUTOMATIC, Excess, Stones Throw
2 ZONI, Samsara, Self-Released
3 KEVIN MORBY, This Is A Photograph, Dead Oceans/Secretly Group
4 COLA, Deep In View,Fire Talk
5 TIJUANA PANTHERS, Halfway To Eighty, Innovative Leisure
6TEDESCHI TRUCKS BAND, I Am The Moon: II. Ascension, Fantasy/Concord
7 TOM CAUFIELD, Pastures Of Wonder, Self-Released
8 VELOCIHAMSTER, Uncaged, Self-Released *
9 HORSEGIRL, Versions Of Modern Performance, Matador
10 WEIRD NIGHTMARE, Weird Nightmare, Sub Pop
11 AMIRTHA KIDAMBI AND LUKE STEWART, Zenith/Naidr, Tripticks Tapes
12, SMILE, THE, A Light For Attracting Attention, XL
13 ZOLA JESUS, Arkhon, Sacred Bones*
14 WILCO, Cruel Country, dBpm
15 JACK WHITE, Fear Of The Dawn, Third Man/The Orchard
16 GHOST WOMAN “Clockwork” [Single] Full Time Hobby*
17 GRAHAM HUNT, If You Knew Would You Believe It?, Smoking Room
18 KIKAGAKU MOYO, Kumoyo Island, Guruguru Brain
19 QUILZ, THE, “Love Submission” [Single], Prickly*
20 GROVELERS, THE, Misplaced Cars And Blackouts, Self-Released*
21 KING GIZZARD AND THE LIZARD WIZARD, Omnium Gatherum, KGLW
22 LYNN TREDEAU, Reflection, Self-Released
23 DOLLY PARTON, Run, Rose, Run, Butterfly
24 QUINQUIS, Seim, Mute
25 BEN SIDRAN, Swing State, Nardis/Bonsai
26 GABBARD BROTHERS, THE, The Gabbard Brothers, Karma Chief
27 LACK OF REASON, You Can Fix It, Self-Released*
28 BROWNS CREW, “100 Mexicanos” [Single], Casa Chocantes,LLC*
29 SAADA BONAIRE, 1992 (Nineteen Ninety-Two), Captured Tracks
30 CRAIG FINN, A Legacy Of Rentals, Positive Jams/Thirty Tigers
ADDS:
1 Art D’Ecco, After The HEad Rush, Paper Bag
2 Birth, Born, Bad Open
3 Viagara Boys, Cave Worls, Year0001
4 TRAAMS, Personal Best, Fat Cat
5 Sol Messiah, Sol Supreme Feat. Combatta, [Single], Rhymesayers
6 Sincere Engineer, Bottle Lightening Twince, [Single] Hopeless
7 Sampah The Great, Never Forget, [Single], Loma Vista/Concord
8 Russian Circles, Conduit [Single], Sargent House
9 Momma, Household Name, Polyvinyl
10 Mantar, Pain is Forver, Metal Blade
ELECTRONIC
1 QUILZ, THE “LOVE SUBMISSION” [SINGLE] PRICKLY RECORDS*
2 TORO Y MOI MAHAL DEAD OCEANS
3 LUXI “WAITING” [SINGLE] WICKED ALLEY*
4 IBIBIO SOUND MACHINE ELECTRICITY MERGE
5 PIERRE KWENDERS JOSÉ LOUIS AND THE PARADOX OF LOVE ARTS & CRAFTS
6 MARIA CHIARA ARGIRO FOREST CITY INNOVATIVE LEISURE
7 !!! (CHK CHK CHK) LET IT BE BLUE WARP
8 ACID ARAB REMIXES CRAMMED DISCS
9 ADULT BECOMING UNDONE DAIS
10 SYLVAN ESSO “SUNBURN” [SINGLE] LOMA VISTA/CONCORDWORLD
1 CONGOTRONICS INTERNATIONAL WHERE’S THE ONE? CRAMMED DISCS
2 PIERRE KWENDERS JOSÉ LOUIS AND THE PARADOX OF LOVE ARTS & CRAFTS
3 SESSA “GOSTAR DO MUNDO” [SINGLE] MEXICAN SUMMER
4 MERIDIAN BROTHERS AND EL GRUPO RENACIMIENTO “METAMORFOSIS” [SINGLE] ANSONIA
5 KOLONIEN TILL SKOGEN CUMBANCHA
6 ROKIA KONE AND JACKNIFE LEE BAMANAN REAL WORLD
7 BLACK SEEDS LOVE AND FIRE EASY STAR
8 KIKAGAKU MOYO KUMOYO ISLAND GURUGURU BRAIN
9 MISTA SAVONA PRESENTS HAVANA MEETS KINGSTON, PART 2 CUMBANCHA
10 LA FEMME “SACATE LA” [SINGLE] DISQUE POINTU/IDOL
JAZZ
1 STILL POINT, THE FULL CIRCLE ANTHRO-PHONIC
2 JEAN FINEBERG JEAN FINEBERG & JAZZPHORIA SELF-RELEASED
3 JOHN LEE THE ARTIST CELLAR
4 RICKY FORD THE WAILING SOUNDS OF RICKY FORD WHALING CITY SOUNDS
5 MARK FILSINGER CHAMBER BIG BAND GROOVIN’ HIGH BUFFALO JAZZ COLLECTIVE
6 YELENA ECKEMOFF I AM A STRANGER IN THIS WORLD L AND H
7 KENN FOX AND GARRETT WAITE MAPLE AVENUE SELF-RELEASED
8 PEGASIS TWO SELF-RELEASED*
9 JAMES BROWN SONG WITHIN A STORY NGP
10 TS MONK TWO CONTINENTS ONE GROOVE (LIVE) STORYVILLE
BLUES (UPDATED MONTHLY)
1 DELBERT MCCLINTON, OUTDATED EMOTION, THIRTY TIGERS
2 MAVIS STAPLES & LEVON HELM, CARRY ME HOME, ANTI-/EPITAPH
3 BONNIE RAITT, JUST LIKE THAT, REDWING RECORDS
4 CHARLIE MUSSELWHITE, MISSISSIPPI SON, ALLIGATOR
5 EDGAR WINTER, BROTHER JOHNNY, QUARTO VALLEY RECORDS
6 DANA FUCHS, BORROWED TIME, RUF RECORDS
7 MARKEY BLUE RIC LATINA PROJECT, JUMPIN’ THE BROOM, SOUL SOUND RECORDS
8 ANTHONY GERACI BLUES, CALLED MY NAME, BLIND RACCOON
9 GINA SICILIA, UNCHANGE, VIZZTONE
10 LEW JETTON & 61 SOUTH, DÉJÀ HOODOO, ENDLESS BLUES
11 GARY CAIN, NEXT STOP, BLIND RACCOON
12 ALBERT CASTIGLIA, I GOT LOVE, GULF COAST RECORDS
13 THE PHANTOM BLUES BAND, BLUES FOR BREAKFAST, LITTLE VILLAGE
14 ANN PEEBLES & HI RHYTHM SECTION, LIVE IN MEMPHIS, MEMPHIS INTERNATIONAL
15 BOB STROGER & THE HEADCUTTERS, THAT’S MY NAME, DELMARK RECORDS
16 THE DUKE ROBILLARD BAND, THEY CALLED IT RHYTHM AND BLUES, STONY PLAIN
17 KENNY NEAL, STRAIGHT FROM THE HEART, RUF RECORDS
18 LEVEE TOWN, TRYING TO KEEP MY HEAD ABOVE WATER, HUDTONE RECORDS
19 EARLY TIMES & THE HIGH ROLLERS!, ELECTRIC CITY, DEALER’S CHOICE RECORDS
20 JIM DAN DEE, REAL BLUES, BLIND RACCOON
21 VANEESE THOMAS, FIGHT THE GOOD FIGHT, BLUE HEART RECORDS
22 KATHY LYON, TEXAS HIGHWAY, MONTROSE RECORDS
23 RONNIE EARL AND THE BROADCASTERS, MERCY ME, STONY PLAIN
24 MISS BIX, BRING IT, BLUE HEART RECORDS
25 DAVE WELD & THE IMPERIAL FLAMES, NIGHTWALK, DELMARK
POSTED BY:: Sidney McCain
TAGGED::
*= LOCAL
DATE REPORTED: 7/11/22TOP 30
1 AUTOMATIC, Excess, Stones Throw
2 ZONI, Samsara, Self-Released
3 KEVIN MORBY, This Is A Photograph, Dead Oceans/Secretly Group
4 COLA, Deep In View,Fire Talk
5 TIJUANA PANTHERS, Halfway To Eighty, Innovative Leisure
6TEDESCHI TRUCKS BAND, I Am The Moon: II. Ascension, Fantasy/Concord
7 TOM CAUFIELD, Pastures Of Wonder, Self-Released
8 VELOCIHAMSTER, Uncaged, Self-Released *
9 HORSEGIRL, Versions Of Modern Performance, Matador
10 WEIRD NIGHTMARE, Weird Nightmare, Sub Pop
11 AMIRTHA KIDAMBI AND LUKE STEWART, Zenith/Naidr, Tripticks Tapes
12, SMILE, THE, A Light For Attracting Attention, XL
13 ZOLA JESUS, Arkhon, Sacred Bones*
14 WILCO, Cruel Country, dBpm
15 JACK WHITE, Fear Of The Dawn, Third Man/The Orchard
16 GHOST WOMAN “Clockwork” [Single] Full Time Hobby*
17 GRAHAM HUNT, If You Knew Would You Believe It?, Smoking Room
18 KIKAGAKU MOYO, Kumoyo Island, Guruguru Brain
19 QUILZ, THE, “Love Submission” [Single], Prickly*
20 GROVELERS, THE, Misplaced Cars And Blackouts, Self-Released*
21 KING GIZZARD AND THE LIZARD WIZARD, Omnium Gatherum, KGLW
22 LYNN TREDEAU, Reflection, Self-Released
23 DOLLY PARTON, Run, Rose, Run, Butterfly
24 QUINQUIS, Seim, Mute
25 BEN SIDRAN, Swing State, Nardis/Bonsai
26 GABBARD BROTHERS, THE, The Gabbard Brothers, Karma Chief
27 LACK OF REASON, You Can Fix It, Self-Released*
28 BROWNS CREW, “100 Mexicanos” [Single], Casa Chocantes,LLC*
29 SAADA BONAIRE, 1992 (Nineteen Ninety-Two), Captured Tracks
30 CRAIG FINN, A Legacy Of Rentals, Positive Jams/Thirty Tigers
2 Birth, Born, Bad Open
3 Viagara Boys, Cave Worls, Year0001
4 TRAAMS, Personal Best, Fat Cat
5 Sol Messiah, Sol Supreme Feat. Combatta, [Single], Rhymesayers
6 Sincere Engineer, Bottle Lightening Twince, [Single] Hopeless
7 Sampah The Great, Never Forget, [Single], Loma Vista/Concord
8 Russian Circles, Conduit [Single], Sargent House
9 Momma, Household Name, Polyvinyl
10 Mantar, Pain is Forver, Metal Blade
2 TORO Y MOI MAHAL DEAD OCEANS
3 LUXI “WAITING” [SINGLE] WICKED ALLEY*
4 IBIBIO SOUND MACHINE ELECTRICITY MERGE
5 PIERRE KWENDERS JOSÉ LOUIS AND THE PARADOX OF LOVE ARTS & CRAFTS
6 MARIA CHIARA ARGIRO FOREST CITY INNOVATIVE LEISURE
7 !!! (CHK CHK CHK) LET IT BE BLUE WARP
8 ACID ARAB REMIXES CRAMMED DISCS
9 ADULT BECOMING UNDONE DAIS
10 SYLVAN ESSO “SUNBURN” [SINGLE] LOMA VISTA/CONCORDWORLD
1 CONGOTRONICS INTERNATIONAL WHERE’S THE ONE? CRAMMED DISCS
2 PIERRE KWENDERS JOSÉ LOUIS AND THE PARADOX OF LOVE ARTS & CRAFTS
3 SESSA “GOSTAR DO MUNDO” [SINGLE] MEXICAN SUMMER
4 MERIDIAN BROTHERS AND EL GRUPO RENACIMIENTO “METAMORFOSIS” [SINGLE] ANSONIA
5 KOLONIEN TILL SKOGEN CUMBANCHA
6 ROKIA KONE AND JACKNIFE LEE BAMANAN REAL WORLD
7 BLACK SEEDS LOVE AND FIRE EASY STAR
8 KIKAGAKU MOYO KUMOYO ISLAND GURUGURU BRAIN
9 MISTA SAVONA PRESENTS HAVANA MEETS KINGSTON, PART 2 CUMBANCHA
10 LA FEMME “SACATE LA” [SINGLE] DISQUE POINTU/IDOL
1 STILL POINT, THE FULL CIRCLE ANTHRO-PHONIC
2 JEAN FINEBERG JEAN FINEBERG & JAZZPHORIA SELF-RELEASED
3 JOHN LEE THE ARTIST CELLAR
4 RICKY FORD THE WAILING SOUNDS OF RICKY FORD WHALING CITY SOUNDS
5 MARK FILSINGER CHAMBER BIG BAND GROOVIN’ HIGH BUFFALO JAZZ COLLECTIVE
6 YELENA ECKEMOFF I AM A STRANGER IN THIS WORLD L AND H
7 KENN FOX AND GARRETT WAITE MAPLE AVENUE SELF-RELEASED
8 PEGASIS TWO SELF-RELEASED*
9 JAMES BROWN SONG WITHIN A STORY NGP
10 TS MONK TWO CONTINENTS ONE GROOVE (LIVE) STORYVILLE
1 DELBERT MCCLINTON, OUTDATED EMOTION, THIRTY TIGERS
2 MAVIS STAPLES & LEVON HELM, CARRY ME HOME, ANTI-/EPITAPH
3 BONNIE RAITT, JUST LIKE THAT, REDWING RECORDS
4 CHARLIE MUSSELWHITE, MISSISSIPPI SON, ALLIGATOR
5 EDGAR WINTER, BROTHER JOHNNY, QUARTO VALLEY RECORDS
6 DANA FUCHS, BORROWED TIME, RUF RECORDS
7 MARKEY BLUE RIC LATINA PROJECT, JUMPIN’ THE BROOM, SOUL SOUND RECORDS
8 ANTHONY GERACI BLUES, CALLED MY NAME, BLIND RACCOON
9 GINA SICILIA, UNCHANGE, VIZZTONE
10 LEW JETTON & 61 SOUTH, DÉJÀ HOODOO, ENDLESS BLUES
11 GARY CAIN, NEXT STOP, BLIND RACCOON
12 ALBERT CASTIGLIA, I GOT LOVE, GULF COAST RECORDS
13 THE PHANTOM BLUES BAND, BLUES FOR BREAKFAST, LITTLE VILLAGE
14 ANN PEEBLES & HI RHYTHM SECTION, LIVE IN MEMPHIS, MEMPHIS INTERNATIONAL
15 BOB STROGER & THE HEADCUTTERS, THAT’S MY NAME, DELMARK RECORDS
16 THE DUKE ROBILLARD BAND, THEY CALLED IT RHYTHM AND BLUES, STONY PLAIN
17 KENNY NEAL, STRAIGHT FROM THE HEART, RUF RECORDS
18 LEVEE TOWN, TRYING TO KEEP MY HEAD ABOVE WATER, HUDTONE RECORDS
19 EARLY TIMES & THE HIGH ROLLERS!, ELECTRIC CITY, DEALER’S CHOICE RECORDS
20 JIM DAN DEE, REAL BLUES, BLIND RACCOON
21 VANEESE THOMAS, FIGHT THE GOOD FIGHT, BLUE HEART RECORDS
22 KATHY LYON, TEXAS HIGHWAY, MONTROSE RECORDS
23 RONNIE EARL AND THE BROADCASTERS, MERCY ME, STONY PLAIN
24 MISS BIX, BRING IT, BLUE HEART RECORDS
25 DAVE WELD & THE IMPERIAL FLAMES, NIGHTWALK, DELMARK